Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Jandarma, kaçan fail ya da faillerin yakalanması için düğmeye bastı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eşi S.Ş (44) ile tarlasından evine dönen Hüseyin Ş'nin (51) idaresindeki hafif ticari araç, kırsal Çukurdere Mahallesi mevkisinde kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırının ardından araç şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da tarladan dönen çifte kanlı pusu! Karı-kocayı ölüm ayırdı

KENDİSİ ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan S.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

