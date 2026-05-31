Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende meydana gelen çökme sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende çökme meydana geldi. Qujing şehrine bağlı Huize bölgesinde bugün yerel saatle 04.30 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çinde maden faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

5 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Madencilerden 5’i, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

