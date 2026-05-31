İhlas Haber Ajansı
Çin'de maden faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende meydana gelen çökme sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yasa dışı faaliyet yürütülen bir madende çökme meydana geldi. Qujing şehrine bağlı Huize bölgesinde bugün yerel saatle 04.30 sıralarında meydana gelen olayda göçük altında kalan 6 kişi çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
5 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Madencilerden 5’i, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, tedavisi süren diğer madencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, göçüğün nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
