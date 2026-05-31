A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kuzey Makedonya maçı öncesi Dünya Kupası hedeflerini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, önceliklerinin gruptan çıkmak olduğunu vurgularken, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nun son durumuna ilişkin de önemli bilgiler verdi.

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kadronun son durumu, hazırlık maçı tercihleri ve turnuva hedefleri hakkında bilgiler verdi.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMLARI

Kamp sürecinde yoğun bir hafta geçirdiklerini ifade eden Montella, hafif sakatlıkları bulunan oyuncuların durumlarına açıklık getirdi. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili kısa süreli bir endişe yaşadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Kerem normale döndü ve antrenmanlara başlayabilir ancak kendisiyle alakalı acele etmiyorum. Yarınki maçta riske girmek istemiyoruz." dedi.

Mustafa’nın durumunun teknik heyet tarafından değerlendirildiğini aktaran Montella; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu hakkında ise şunları söyledi: "Arda'yı beklediğimden çok daha iyi gördüm. Kenan da aynı şekilde gayet iyi durumda. Ferdi'de ufak tefek sorunlar vardı ancak yakından takip ediyoruz. Genel olarak herkesi çok iyi ve motive gördüm."

HAZIRLIK MAÇI RAKİPLERİ NEYE GÖRE SEÇİLDİ?

Montella, hazırlık programında yer alan Kuzey Makedonya ve Venezuela maçlarının taktiksel tercihler doğrultusunda belirlendiğini vurguladı. Dünya Kupası'ndaki farklı futbol kültürlerine hazırlık yaptıklarını belirten Montella, "Kuzey Makedonya'yı oyun tarzı Avustralya'ya benzediği için seçtik. 10 yıldan fazla süredir bir Güney Amerika takımıyla oynamamıştık; bu nedenle diğer rakibimizi de Venezuela olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ADIM ADIM İLERLEMEK"

A Milli Takım'ın 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi başarının kendilerini gururlandırdığını belirten İtalyan çalıştırıcı, oyuncuların da bu tarihin bilincinde olduğunu ve ekstra bir motivasyon konuşmasına ihtiyaç duymadıklarını kaydetti. Turnuva formatlarındaki değişikliklere adapte olmaları gerektiğini hatırlatan Montella, hedefleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Büyük hedefleri olan bir insanım ancak her zaman adım adım ilerlemekten yanayım. Öncelikli hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek. Dengeli bir gruba sahibiz. Futbol anların oyunudur ve her şey bir anda değişebilir. O yüzden adım adım ilerleyerek hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."

"MİLLİ TAKIMDA HAZIRLIK MAÇI DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Kuzey Makedonya karşısında farklı oyunculara görev verebileceğinin sinyalini veren Montella, maçın niteliğinin kendileri için fark etmediğinin altını çizdi. Montella açıklamalarını, "Bizim için hazırlık veya dostluk maçı diye bir şey yok. Milli takım seviyesinde her maç çok önemlidir. Yarın sahada farklı isimleri görebilirsiniz ancak önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edip sonuç almaktır." sözleriyle noktaladı.

"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Ay-yıldızlı oyuncu Deniz Gül, Dünya Kupası'nda koydukları hedeflere hep birlikte ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Çok iyi oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Deniz, "Her zaman sahada en iyisini vermeye çalışıyorum. Çok büyük hayallerim ve hedeflerim var. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Umarım biz de 2002 Dünya Kupası'nda olduğu gibi aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz." diye konuştu.

