Adana'nın Gar Meydanı'nda gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında "dur" ihtarına uymayarak polis memurunun üzerine aracını süren ve hızla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu sürücü Canyel H., yaşanan kovalamacanın ardından kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde 1.04 promil alkollü olduğu ve daha önce de ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği tespit edilen kural tanımaz sürücüye, işlediği çok sayıdaki ihlal nedeniyle toplam 557 bin 719 lira gibi rekor bir idari para cezası kesildi. Aracı 120 gün süreyle trafikten men edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

