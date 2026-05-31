İstanbul Kadıköy'deki Caddebostan Sahili'nde, yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımda ilerleyen motosikletlilere yönelik gerçekleştirilen denetimleri fark ederek kaçmaya çalışan uyanık sürücü, ekiplerin dikkatinden kaçamadı. Yakalanmamak için kaldırımdan geri dönüş yapan ve trafik güvenliğini hiçe sayarak ters yönde ilerleyen kural tanımaz motorcunun o tehlikeli kaçış anları, havadan denetim yapan dron kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Ekiplerin anında müdahalesi sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalanan sürücü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılırken, tespit edilen kural ihlalleri nedeniyle de kendisine idari para cezası uygulandı.

