Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle Mavi Vatan’da görev yapan Yavuz Sondaj Gemisi’nden, 4-7 Haziran’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali için dikkat çeken bir çağrı geldi. Festivalde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri uygulamaları genç nesillere uygulamalı etkinliklerle aktarılacak.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefinde kritik görev üstlenen Yavuz Sondaj Gemisi’nden, 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali için dikkat çeken bir çağrı geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde Yavuz Gemisi’nden, “Biz Mavi Vatan’da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun” mesajı verildi.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında düzenlenecek festival, çevre bilinci ile enerji bağımsızlığı vizyonunu aynı platformda buluşturacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri ve kaynakların etkin kullanımı uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilere anlatılacak.

Yavuz’dan Sıfır Atık Festivali’ne davet: Enerjide bağımsızlık ve çevre bilinci aynı çatıda buluşacak

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarruf anlamına gelmediğini belirterek, doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve Türkiye’nin enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ağırbaş, genç nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesinin uzun vadeli kalkınma hedefleri açısından kritik olduğunu ifade etti.

Festivalde çocuklar ve gençler, enerjinin üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Koşarak ve pedal çevirerek elektrik üretilebilen sistemler sayesinde enerjinin emek ve kaynak gerektiren bir değer olduğu uygulamalı olarak gösterilecek. Yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi deney alanları, enerji verimliliği temalı oyunlar ve atölyeler de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun sembolleri arasında yer alan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine ilişkin özel bölümler de kurulacak. Doğal gaz arama faaliyetlerini anlatan uygulamalar, enerji altyapısına ilişkin interaktif içerikler, Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesisleri ile Türkiye’nin doğal gaz iletim sistemine yönelik tanıtımlar ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalde ayrıca yapay zekâ destekli uygulamalar, robot teknolojileri, hidrojen enerjisi sistemleri, dikey tarım çözümleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri sergilenecek. Çöp toplayan robotlar, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve sanal gerçeklik deneyimleri sayesinde teknoloji ile sürdürülebilirliğin nasıl bir araya geldiği uygulamalı olarak anlatılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 62,5’e, yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7’ye ulaştı. Özellikle güneş ve rüzgâr enerjisindeki yatırımların hız kazanmasıyla birlikte enerji dönüşümünde önemli mesafe kat edildi.

Festival boyunca verilecek en önemli mesajlardan biri ise enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının aynı hedefe hizmet ettiği olacak. Daha az enerji tüketen, daha az atık üreten ve kaynaklarını verimli kullanan bir toplumun, aynı zamanda ekonomik gücünü artıran ve dışa bağımlılığını azaltan bir ülkenin temelini oluşturduğu vurgulanacak.

4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali, çevre, teknoloji, enerji ve sürdürülebilir kalkınmayı bir araya getirerek ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunacak.



