Daha 17 dizisinin tanıtımları ardından gündeme gelen isimlerden biri de genç oyuncu Ceren Ayruk oldu. Genç yaşına rağmen dizi projelerinde aktif olarak yer almaya devam eden Ceren Ayruk, dizide Leyla karakterini canlandıracak. Peki ,Daha 17'nin Leyla'sı Ceren Ayruk kimdir?

"Ben Leman" dizisindeki Ada karakteriyle hafızalarda yer eden Ceren Ayruk, "Daha 17" dizisinin genç kadın başrolü oldu. Güzel oyuncu, Akkaya ailesinin güzel kızı "Leyla" karakterini canlandıracak ve Çağan Efe Ak’ın partneri olacak.

Ceren Ayruk, 4 Ağustos 2002 tarihinde Samsun'da doğdu. Kuzenler Firarda 2 (2023), Kardelenler (2025) ve Ben Leman (2025) yapımlarında yer aldı.

LEYLA

Zeki, çalışkan ve özgüvenli bir genç kız. Varlıklı bir ailede büyüse de şımarık değildir. Adalet duygusu güçlüdür. Sinemaya tutkuyla bağlıdır ve bir gün filmini çekmeyi hayâl eder.

