Popüler tatil rotası Bodrum bu bayramda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte otel dolulukları yüzde 90’ı bulurken, tatilin sona ermesiyle son 36 saatte ilçeden 25 binden fazla araç çıkış yaptı.

Tatilcilerin popüler rotaları arasında ilk sıralarda yer alan Muğla’nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı’nda çok sayıda kişiyi ağırladı. Otel doluluklarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı ilçede, yaklaşık 500 bin turist konakladı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, son 36 saatte ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığını belirtti. Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin tercih ettiği tatil bölgeleri arasındaki yerini bu bayramda korudu.

Son 36 saatte 25 binden fazla araç çıkışı! Bayramda akın akın gittiler… Doluluk yüzde 90’a ulaştı

TERMOMETRELER 30 DERECE

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Hisarönü ve Orhaniye Kız Kumu plajlarında güneşlenip denize girdi. Bazı turistler ise su sporları istasyonlarında jet ski, jet car ve deniz paraşütüyle vaktini geçirdi. Öte yandan Kumbahçe açıklarında demirli tekne sayısında da artış olduğu gözlendi.

'SAKİN KENT' DOLDU TAŞTI

Ula'nın "Sakin Kent" ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi'nde de bayramın son gününde yoğunluk oluştu. Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık kaya mezarları, Dalyan Kanalı, İztuzu Plajı ve çamur banyoları da ilgi gördü.

TATİL DÖNÜŞÜ ARAÇ KUYRUĞU

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da tatilin sona ermesinin ardından tatilciler ilçeden ayrılmaya başladı. Tatilcilerin eve dönüşleri bugün de devam etti. Muğla'daki kara yollarında araç yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu Güvercinlik istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Fethiye'de dönüşe geçen tatilciler, Ölüdeniz-Fethiye kara yolunda, Marmaris ve Datça'dan dönen tatilciler ise Marmaris-Ula kara yolu ile Menteşe ilçesi girişinde yoğunluğa neden oldu. Polis ve jandarmanın trafik ekipleri, kavşaklarda önlemler alıp sürücülere yönlendirmelerde bulundu.

