Mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlık koltuğunu yeniden devralan Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle ilk buluşmasında geçmiş dönemde CHP'deki ajanları fark edemediği için özür diledi. Kendisine FETÖ talimatı ile kumpas kurulduğunu dile getiren CHP lideri, "Başlattığım yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" sözlerini kullanırken, 'FETÖ'cü ajanlar diyerek kimleri işaret etti' sorusu tartışmaları beraberinde getirdi.

HABER MERKEZİ - CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ının iptali davasında çıkan mutlak butlan kararının ardından partinin başına yeniden geçen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez partililerle buluştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Halkla Bayramlaşma" programında partililere hitap etti.

Parti içinde yaşanılanların yalnızca bir kurultay tartışması, kimin genel başkan olacağı meselesi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Şimdi bana soruyorlar 'Ne yapacaksın?' Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz, partimizin güvenli limanını işaret ve inşa edecek" sözlerini kullanarak, CHP'de yapılan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"FETÖ'CÜLERİ FARK EDEMEDİM ÖZÜR DİLERİM"

Parti içinde FETÖ'nün sızdığını ve buna engel olamadığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz 'vatan, millet' dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset meydanından deprem etkisi oluşturan açıklamalarının ardından 'FETÖ'cü ajanlar' diyerek kimleri kastettiği sorusu gündeme geldi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

CHP liderinin konuşmasına ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Devlet eski Bakanı Mehmet Sevigen, son günlerde sosyal medyada Özgür Özel'le ilgili çok ciddi iddialar olduğuna dikkat çekerek "Yakıştırmak istemem ama yani partinin içine ilişen FETÖ'cüler vardı bir dönemde. Kemal Bey işte onları temizleyemediği için özür diledi. Ama bundan sonra bu işler olmayacak dedi. Bu bir başlangıç" sözlerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU MU İŞARET ETTİ?

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sadece mutlak butlan davasıyla ilgili olmadığını, alt metinde özellikle belediye başkanları boyutuna temas ettiğini vurgulayan hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya, CNN Türk'teki konuşmasında"Burada işaret edilen nokta Ekrem İmamoğlu suç örgütünün kapsamında tutuklanan cezaevinde bulunan belediye başkanları. Biliyorsunuz orada da bazı ajanlıkla alakalı başka başka soruşturmalar da vardı. Onun için de o iddianamelere yönelik bir konuşma olduğunu ben açıkçası sezdim" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun altı dolu olmayan iddiaları tüm Türkiye'nin huzurunda dile getirmeyecek kadar deneyimli bir siyasetçi olduğunun altını çizen Sakarya, "Dış odaklılardan medet uman ifadeleri de gerçekten de çok çarpıcıydı" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun ajanların maskelerine zamanında indiremediği için özür dilediğini söyledi.

Sakarya, Kılıçdaroğlu'nın önceki genel başkanlık döneminde FETÖ'cüleri fark edememesine dair"Elinde belki yeterli bilgi, belge, done yoktu. Fark ettiyseniz daha konuşmasını başlarken dedi ki 'biz kurultayı gerçekleştirdikten sonra helal olsun kazandılar deyip kenara çekilmiştik, fakat daha sonradan edindiğimiz bilgiler daha sonradan karşımıza çıkan ve bize gelen bilgilerden öyle şeyler öğrendik ki bu öğrendiğimiz şeylerin arkasında işte biz 'Ya istiklal ya ölüm' diyen bir partinin devamı olduğumuz için de onun için artık susmama kararı aldık' diyor" diye konuştu.

CHP liderinin "Temiz siyaset, temiz toplum, temiz demokrasi diye de bunun defalarca altını çizdi. Çaldığınız milyon dolarları devletin, partinin, yetimin kasasına geri getireceğiz" sözlerine dikkat çeken Sakarya, Kılıçdaroğlu'nun Uşak Belediyesi'nden bahsettiğini belirtti.

"Haram yiyen belediye başkanlarını daha önce atmadığım, sizlerle buluşturduğum için özür dilerim" sözlerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu işaret ettiğini öne süren Sakarya, "Ekrem İmamoğlu'nu siyaset sahnesine getiren, İBB Başkanlığına seçilmesine yol açan da Kılıçdaroğlu'ydu. Benim oğlum diyerek kürsüye getirmişti. En çok atfın İmamoğlu tarafına yapıldığını hissettim. Haram yiyen belediye başkanlarına atıf yapması dikkat çekiciydi" dedi.

"KİMLERİ KASTETTİĞİNİ AÇIKLAYACAKTIR"

Kılıçdaroğlu 'nun kimleri net olarak kastettiğini bilebilmenin mümkün olmadığını dile getiren Akademisyen Doç. Dr. Nuri Salık ise, "Önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacaktır. Burada kimi kastettiğini, kimleri kastettiğini kamuoyuna deklare edecektir diye düşünüyorum. Takip edebildiğim kadarıyla en az 5 -6 defa bu FETÖ vurgusunu yaptı. Burada partinin FETÖ tarafından ele geçirilmeye gayret edildiğine dair net bir takım mesajlar verdi" diyerek, CHP liderinin kamuoyunu aydınlatacağını ifade etti.

"ÖZEL'E İLİŞKİN FETÖ İTİRAFI" İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanlarıyla ilgili perspektifi geniş tuttuğuna vurgu yapan Gazeteci Abdulkadir Selvi, özellikle sosyal medyada bu süreçte Kılıçdaroğlu hakkında linç kampanyası yürüten hesaplar olduğunu hatırlatarak "Buradaki imanın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemlerde Özgür Özel'le ilgili olarak bir Manisa'dan FETÖ itirafçısının açıklamaları var. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'nün kanalı STV'de uzun süre program yaptığına dair konular yeniden gündeme getirdi Kılıçdaroğlu taraftarları. Ona bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu ikisini birlikte bir araya getirdiğimizde mesajın oraya gittiği anlaşılıyor" diye konuştu.

"FETÖ'CÜLER SİSTEMATİK OLARAK SALDIRIYORDU"

CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin aslında CHP'nin kurumsal kimliğine yönelik sistematik saldırının nerelerden kaynaklandığını gösteren bir konuşma olduğunu belirterek, "Özellikle son dönemde yurt dışında yaşayan FETÖ'cü terör örgütü trolleri CHP'nin öne çıkan tüm isimlerini ahlâksızca hedef göstererek haklarında inanılmaz iddialar uyduruyorlar. Örneğin Gürsel Tekin'in gelinini bile alet ettiler" hatırlatmasında bulundu.

"CHP'Lİ İSİM FETÖ İLE İRTİBATTA" İDDİASI

Yarkadaş, FETÖ'cü hesapların Cumhuriyet Halk Partisi 'ne yön vermeye, istikamet vermeye hakkı olmadığını ve hiçbir zaman da olamayacağını belirterek, "Kemal Bey özellikle bu süreçte partiye yönelik bu müdahalelerin önünü kesecek. Çünkü bu müdahalelerin nereden yapıldığı belli. Düşünün yurt dışında yayın yapan bir FETÖ'cü hesaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptığını iddia eden bir kişi 6 kez telefon açıp bilgi veriyor herkesle ilgili. Bunların biz hepsini biliyoruz. Milletvekili bu kişi. FETÖ'cü hesaplara 6 kez telefonla bilgi verdiğini herkes biliyor. Hangi tarihlerde, hangi saatlerde arayıp kimlerle ilgili hangi bilgileri verdiğini tek tek biliyoruz. Bunların yargıda hesabı sorulmayacak mı zannediyorlar? Yani milletvekili dokunulmazlığının arkasına saklanacaksın sonra Almanya'da orada burada yaşayan FETÖ'cüleri FaceTime üzerinden arayacaksın, fotoğraflar göndereceksin ve itibar suikasti yaptırtacaksın. Sonra da Kılıçdaroğlu'na aşağılıkça 'hain' diye slogan attıracaksın. Ben o arkadaşları uyarıyorum. Siz birilerine ahlaksızca, aşağılıkça 'hain' derseniz birilerinin de size 'hırsız' deme hakkı doğar. Onun için akıllarını başlarına toplasınlar, gelsinler baba ocağına Kemal Bey'in yanında siyasetlerine devam etsinler. Kemal Bey onlara bir şans verdi, iki şans verdi, üç şans verdi. Ama bu şansı nasıl değerlendireceklerini kendileri bilirler. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nin siyasetine uyanlar, gelirler, kalırlar. Uymayanlar zaten parti kurmak istiyorlar, kendilerini ihraç ettirmek istiyorlar. İhraç tartışmalarının tamamını kendileri başlatıyor. Bundan emin olun" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU BİLGİYE DAYALI KONUŞTU"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendiren Gürsel Tekin, CHP liderinin sözlerinin bilgiye dayalı olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte kritik gelişmelerin yaşanabileceğini dile getirdi.

Tekin, "Tabii ki önümüzdeki günlerde bunlar çıkacak ama bu süreçte şunu söyleyebilirim; Yani özellikle bizim İstanbul'da geldiğimiz günden itibaren hatta daha o ayın ikisinden itibaren açık kaynaklarda en büyük saldırıyı FETÖ'cülerden aldık ve halen de devam ediyoruz. Bir gizlilik de yok yani. Adete sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunları onların sorunluymuş gibi. Tabii bu da bizi de şaşırttı. Büyük olasılık da Sayın Genel Başkanımız da bilgiye dayalı bazı şeyler söylüyordur" dedi.

"YARGI SÜRECİ BAŞLATABİLİR"

Gazeteci Kemal Öztürk, NTV'deki konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının hukuki tarafının da olabileceğinin altını çizerek, "Bu bir yargı süreci de başlatabilir. Kendi partisiyle, yol arkadaşlarıyla ilgili çok ciddi iddialar bunlar. Birkaç tanesini söyleyeyim. Terör örgütleriyle ilişki, FETÖ irtibatı, yurt dışı odaklarla temas, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları. Şimdi bütün bunlar suç unsurları. Buradan yola çıkarak yargı yeni bir soruşturma açar mı ve Kılıçdaroğlu'nun 'Siz bu iddiaları neye göre ortaya koydunuz bize delilleri verin biz de soruşturalım mahkeme süreçleri başlatalım' der mi bilmiyorum. Ama bunlar ciddi iddialar ve suç teşkil eden iddialar. AK Parti'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi karşıtlarının uzun süreden beri dile getirdiği eleştirilerdi bunlar. Önceki seçimlerde bunlar çok dile getirilmişti ve Sayın Kılıçdaroğlu da bunları reddetmişti. Fakat bugün Kılıçdaroğlu 'özür metaforu' geliştirerek , 'Benim hatam' diyerek öz eleştiri yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının, çok büyük iddialar ve diğer ekibi oldukça zan altında bırakacak iddialar olduğunu, bunların belgelerini bilgilerinin sağlam olması gerektiğini vurgulayarak, "Aksi takdirde siyasi ahlak açısından da bence problem yaşıyor olur Kılıçdaroğlu. Şimdi ahlaki meseleyi çok büyük bir merkeze oturttu. Kendisi de bu yanlışa düşmemesi gerekiyor. Eğer bu iddiaları elinde belgeleri ve bilgileri yoksa bu da ciddi bir problem olur kendisi açısından" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve ekibinin asıl meselesinin parti içerisindeki bahsettikleri tasfiye veya hesaplaşma meselesi olduğunu ifade eden Öztürk, "Yani bugün Kılıçdaroğlu parmağını sallayarak ısrarla hesaplaşacağım, hesap soracağım diyor. Kimden? O demin bahsettiğimiz listeden. Yani para getirenler, FETÖ ile ilişki kuranlar, terör örgütü ile ilişki kuranlar, dış bağlantılar bilmem bu isimlerle hesaplaşacağım diyor." dedi.

"CHP'Yİ KİMİN DİZAYN ETTİĞİNİ ANLATMIŞ OLDU"

İcra anlamında Kılıçdaroğlu'nun elinde daha fazla mekanizma olduğunu ama FETÖ vurgusunu başa almasını beklemediğini dile getiren gazeteci Mustafa Kartoğlu, NTV'deki konuşmasında, CHP liderinin açıklamasını "FETÖ vurgusunu başa alması onun açısından çok daha doğru bir adım oldu. Çünkü partinin kimlerin eliyle dizayn edildiğini kendi dönemini de içine katarak anlatmış oldu. Ve bunun sonuçta parayla, delege satın almayla siyaseti ele geçirme şeklinde bir sonuca vardırıldığını da izah etmiş oldu. Böylece işin köküne, temeline inmiş oldu FETÖ vurgusuyla. Özür diledi ama bu konuda muhtemelen daha çok söyleyecekleri ve yapacakları var. Çünkü zamanında en çok milletvekili yapmakla kendine danışman almakla ve yurtdışı bazı gezilerini organize etmekle suçlanan FETÖ bağlantılı isimlerden dolayı Kılıçdaroğlu defalarca uyarılmıştı. Hem kendisine destek veren medya organlarında hem ona muhalif olan medya organlarında ve siyasetçiler tarafından uyarılmıştı. Bu uyarıları o gün kulak asmamasının özrünü bir anlamda dilemiş oldu. Ama ben o taraflara ilişkin artık somut adımlar dağıtmasını bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü o danışmanlar belki önemli bir kısmı artık yok" sözleri ile değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun parti içinde disiplin ve tasfiye süreçlerini başlatacağına dair kanaatini açıklayan Kartoğlu, "Daha önceki danışmanları vardı. İsimlerini yanlış verebilirim ama 'siyasi danışman' olarak yanına aldığı isimler vardı. Yurt dışı gezilerini, ABD gezisini organize eden, 2014'ten sonra orada FETÖ'cü kuruluşlarla buluşmasını organize eden isimler vardı. Böylece biraz o anlamda şekilleniyor. Bugün yanında değil ama o gün yanında olan isimlerin adını vererek, bundan sonraki süreçte arınmanın kendisinden başladığını daha da vurgulayacaktır" şeklinde konuştu.

