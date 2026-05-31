Çorum'da bir binanın dış cephesine kümelenen binlerce arı kısa süreli paniğe neden oldu. Sokağı kaplayan arılar nedeniyle vatandaşlar bölgeden dikkatle geçerken, esnafın müdahalesi olası bir tehlikenin önüne geçti.

Çorum Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak'ta bir binanın dış cephesine konarak oğul veren arılar, kısa sürede büyük bir küme oluşturdu. Durumu fark eden vatandaşlar ve esnaf, hem çevredeki insanların zarar görmemesi hem de arıların güvenli şekilde alınabilmesi için harekete geçti.

Sokağın bir bölümünü kaplayan arı yoğunluğu nedeniyle bölgeden geçenler dikkatli davranırken, bazı vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi. Arıların oluşturduğu yoğunluk çevrede meraklı bakışlara neden oldu.

Çorum'da ilginç anlar! Yoldan geçenler yaklaşmaya çekindi, esnaf devreye girdi

BULUNDUKLARI NOKTADAN İNDİRİLDİLER

Bölgedeki esnafın koordineli müdahalesi sayesinde arılar herhangi bir zarar verilmeden bulundukları noktadan indirildi. Olayda yaralanan olmazken, hem vatandaşların hem de arıların zarar görmemesi için gerekli önlemler alındı.

Arıların indirilmesine yardımcı olan esnaflardan Enes Aslan, "Arılar buraya oğul vermişti. Biz de arıları güvenli bir şekilde indirdik. Yan esnaflarımızla beraber kimseye zarar gelmeden arılara müdahale ederek indirdik" ifadelerini kullandı.

Arıların toplandığı anlar ve yapılan müdahale ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

