Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a dönüşler hız kazandı. Şehrin giriş noktaları ve otoyollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, bazı güzergahlarda araçlar yavaş ilerledi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu, İstanbul'un ana ulaşım güzergahlarında yoğunluğa neden oldu. Tatilin son gününde özellikle kentin giriş noktalarında ve gişe alanlarında araç trafiği dikkat çekti.

İstanbul'a dönüşlerin artmasıyla birlikte Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun kent yönünde trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Sürücüler özellikle Çamlıca Gişeleri çevresinde yoğunlukla karşılaşırken, Çatalca mevkisinde de araçların düşük hızla ilerlediği gözlendi.

KRİTİK SEVİYELERE ULAŞMADI

Bayram tatilinin son saatlerinde şehir merkezine ulaşmaya çalışan sürücüler nedeniyle bazı bağlantı yollarında da trafik yükü arttı. Ancak yoğunluğun gün içinde kritik seviyelere ulaşmadığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu gün içerisinde yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi. Akşam saatlerinde ise Anadolu ve Avrupa yakalarında yoğunluk oranı yüzde 18 olarak ölçüldü.

Dönüş trafiğinin gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

