Beşiktaş'tan sürpriz teknik direktör hamlesi: Görüşme yapıldı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen'in, Serie A ekibi Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile görüşme yaptığı iddia edildi.
- Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde üst sıralarda yer alıyor ve Futbol Direktörü Önder Özen, Italiano ile görüşme yaptı.
- İtalya'da sezonu tamamlayan Italiano, Bologna'dan ayrıldı ve Napoli'nin de ilgilendiği belirtiliyor.
- Beşiktaş, Oliver Glasner ile prensip anlaşmasına varıldığına dair çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.
- Kulüp, yeni teknik direktör belirleme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ve belirlendiğinde resmi kanallardan duyurulacağını belirtti.
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası birçok isimle görüşmelerde bulunan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano oldu.
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oluyor: Avrupa şampiyonu isimle anlaşma sağlandı iddiasına açıklama
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞME YAPTI
A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ta futbolun başına geçen Önder Özen, son olarak Bologna'yı çalıştıran Vincenzo Italiano ile görüşme yaptı. 48 yaşındaki çalıştırıcının, siyah beyazlıların listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi. İtalya'da sezonun sona ermesinin ardından Bologna'daki görevinden ayrılan Italiano'nun adı, Napoli'nin de gündemine gelmişti.
BEŞİKTAŞ'TAN GLASNER YALANLAMASI
Beşiktaş, Oliver Glasner’le anlaşıldığına yönelik çıkan haberleri, "Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner’le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basın ile dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız." açıklamasıyla yalanladı.