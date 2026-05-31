Myanmar'ın Shan eyaletinde patlayıcı maddelerin depolandığı bir binada meydana gelen şiddetli patlama faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu onlarca hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Myanmar'ın kuzeydoğusundaki Shan eyaletine bağlı Namhkam bölgesinde bulunan bir binada yaşanan patlama sonrası bölgede adeta felaket yaşandı.

Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, patlamada 6'sı çocuk olmak üzere 46 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 74 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildiği ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

PATLAYICI MADDELER DEPOLANIYORDU

Patlamanın yaşandığı binada madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcı maddelerin depolandığı ifade edildi.

Facianın yaşandığı köyün, Çin sınırına yakın bir noktada bulunduğu öğrenildi. Bölgenin, Myanmar'daki merkezi yönetime karşı faaliyet gösteren silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

