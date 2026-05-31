Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi zaferi yaşayan Oliver Glasner'e yıllık 5 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı öne sürüldü. Milan'ın da devrede olduğu yarışta ibrenin Beşiktaş'tan yana döndüğü iddia edildi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için geçtiğimiz günlerde Filipe Luis, Razvan Lucescu ve Carlos Vicens gibi teknik adamlarla masaya oturan ancak bu görüşmelerden resmi bir imza çıkaramayan Beşiktaş yönetimi, alternatif isimlere yöneldi. Basına yansıyan son gelişmelere göre; sağ gösterip sol vurmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekibin yeni ve en güçlü adayı Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner oldu.

YILLIK 5 MİLYON EUROYA 2+1 SÖZLEŞME

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, yaklaşık 2.5 yıldır İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ı çalıştıran Oliver Glasner ile temaslara başladı. İngiliz temsilcisiyle UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayarak kariyerinde önemli bir başarıya imza atan 51 yaşındaki çalıştırıcının, mevcut kulübüyle olan sözleşmesinin 30 Haziran tarihi itibarıyla sona erecek olması Beşiktaş'ın transferdeki elini güçlendiren en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

İddialara göre; Beşiktaş yönetimi, Avusturyalı çalıştırıcıya yıllık 5 milyon euro garanti ücret içeren ve 2+1 yılı kapsayan bir sözleşme paketi sundu.

MILAN'DA AVUSTURYALI ÇALIŞTIRICIYLA İLGİLENiYOR

Haberin detaylarında, tarafların yapılan son görüşmelerin ardından prensipte anlaşmaya vardığı kaydedildi. Öte yandan, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın da başarılı teknik adamla ilgilendiği belirtilirken, sürecin şu an için Beşiktaş lehine ilerlediği ifade ediliyor. Son dakikada herhangi bir sürpriz pürüz yaşanmaması durumunda, Oliver Glasner'in kısa süre içerisinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak resmiyet kazanmasının yüksek bir ihtimal olduğu belirtildi.

