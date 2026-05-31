Aydın’ın Didim ilçesinde amcasına ait olduğu öne sürülen silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili amca gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Olay Akbük Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki S.P. iddiaya göre amcasına ait silahla oyun oynamaya başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Silahın bir anda ateş almasıyla küçük çocuk kanlar içerisinde kaldı. Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AMCA GÖZALTINDA

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak amca V.P. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

