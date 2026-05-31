Karabük’te su seviyesinin yükseldiği çayda mahsur kalan mandalarını, atıyla kurtaran manda sahibi görenleri hayrete düşürdü. Mandaların sudan çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı’nda otlayan iki manda, serinlemek için suya girdi. Mandalar su seviyesinin yükselmesinin ardından çayda mahsur kaldı. Durumu fark eden manda sahibi, atına binerek çaya girdi.

Karabük'te şaşırtan görüntü! Suda mahsur kalan mandalarını atıyla kurtardı

MANDALARINI, ATIYLA KURTARDI

Bir süre suda gezinen besici, mandalarını önüne geçirerek, mahsur kaldıkları yerden kurtardı, hayvanları güvenli alana çıkardı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te şaşırtan görüntü! Suda mahsur kalan mandalarını atıyla kurtardı

Öte yandan il genelinde sıcaklıkların düşmesiyle yakın zamanda Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağmıştı. Ömür Ahmet Kıran mevkisinde kar yağışının ardından doğa beyaz örtüyle kaplanmıştı.

Karabük'te şaşırtan görüntü! Suda mahsur kalan mandalarını atıyla kurtardı

Haberle İlgili Daha Fazlası