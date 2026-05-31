İhlas Haber Ajansı • Karabük
Karabük'te şaşırtan görüntü! Suda mahsur kalan mandalarını atıyla kurtardı
Karabük’te su seviyesinin yükseldiği çayda mahsur kalan mandalarını, atıyla kurtaran manda sahibi görenleri hayrete düşürdü. Mandaların sudan çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gündem 12 dk önce
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı'nda serinlemek için suya giren iki manda, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalmış, sahibi tarafından kurtarılmıştır.
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Hamamlı Çayı’nda otlayan iki manda, serinlemek için suya girdi. Mandalar su seviyesinin yükselmesinin ardından çayda mahsur kaldı. Durumu fark eden manda sahibi, atına binerek çaya girdi.
MANDALARINI, ATIYLA KURTARDI
Bir süre suda gezinen besici, mandalarını önüne geçirerek, mahsur kaldıkları yerden kurtardı, hayvanları güvenli alana çıkardı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan il genelinde sıcaklıkların düşmesiyle yakın zamanda Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağmıştı. Ömür Ahmet Kıran mevkisinde kar yağışının ardından doğa beyaz örtüyle kaplanmıştı.
