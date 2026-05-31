Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav için geri sayım sürüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, yapılan açıklamaları ve yayımlanan duyuruları yakından takip ediyor. Öğrencilerin sınav gününde yanında bulundurması gereken belgelerden biri de 2026 LGS sınav giriş belgesi. Peki, LGS 2026 sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava günler kala gözler bir kez daha sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler bir yandan son kontrollerini yaparken bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı kılavuzda 2026 LGS sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe yer verilmişti.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen takvim doğrultusunda LGS sınav giriş belgeleri 3 Haziran 2026'da ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS 2026 sınav giriş belgesi ne zaman, nasıl alınacak?



LGS 2026 SONUÇ TAKVİMİ

Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.



