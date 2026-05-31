ABD basını, Donald Trump’ın İran ile yürütülen nükleer müzakere sürecinde Tahran’ın son teklifinde değişiklik yaparak metni geri gönderdiğini iddia etti. Sürecin bu hamleyle birlikte bir hafta daha uzadığı öne sürülürken, Beyaz Saray’dan resmi açıklama gelmedi.

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın İran ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken bir adım attığını iddia etti. ABD merkezli CNN International’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump’ın Tahran yönetiminin son teklifinde bazı değişiklikler yaparak metni İran tarafına geri gönderdiği öne sürüldü.

İddiaya göre bu hamle, taraflar arasındaki müzakere sürecini yaklaşık bir hafta daha uzattı. Trump’ın metinde yaptığı değişikliklerin içeriğine ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililer, ABD başkanının İran’ın nükleer enerji programına yönelik daha sert bir dil kullandığını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin ifadelerde de değişiklikler yaptığını iddia etti.

Beyaz Saray cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, süreçte belirsizlik devam ediyor.

Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalarda anlaşmaya ilişkin “büyük ölçüde uzlaşı sağlandığı” yönünde ifadeler kullandığı, ancak sürecin tamamlanmadığını vurgulayarak çelişkili sinyaller verdiği hatırlatıldı.

ABD başkanı ayrıca İran’daki yer altı tesislerinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumun ABD tarafından çıkarılarak imha edilmesini istediğini belirtmişti. İran tarafı ise önceliklerinin çatışmayı sonlandırmak olduğunu ifade ederek nükleer başlıkların daha sonra ele alınabileceğini savunmuştu.

