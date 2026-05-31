Prof. Dr. Oytun Erbaş, küresel ısınma ve yeni salgın tehditlerine karşı uyardı. Afrika'daki ölümcül Ebola virüsü, Dünya Kupası sonrası Avrupa'da pandemi riski ve Türkiye'deki tropikal sivrisinek tehlikesine dikkat çeken Erbaş, kimyasal kovucular yerine sineklik ve karanfil yağı önerdi.

Prof. Dr. Oytun Erbaş TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Haberin İçinden programında, küresel ısınma ve dünya genelindeki yeni salgın tehditlerine karşı çarpıcı açıklamalarda bulunarak kritik uyarılarda bulundu.

Özellikle Afrika'da yayılan yeni bir ebola varyantı, yaklaşan Dünya Kupası'nın getirdiği riskler ve Türkiye'yi bekleyen tropikal sivrisinek tehlikelerine dikkat çeken Erbaş, evlerde alınması gereken bireysel önlemleri sıraladı.

EBOLA ALARMI!

Ebola virüsünü “insanlık için ciddi bir risk” olarak nitelendiren Erbaş, hastalığın ilk kez 1976 yılında Kongo’da tespit edildiğini hatırlatarak, virüsün yüksek bulaşıcılık ve ağır klinik tabloya sahip olduğunu ifade etti. Ateş, bulantı, kusma, ishal ve kas ağrıları gibi belirtilerle başlayan hastalığın ilerleyen aşamalarda ciddi kanamalara yol açabildiğini belirtti.

Erbaş, Ebola’nın farklı suşlarının bulunduğunu ve bazı türlerinde ölüm oranlarının yüksek seyrettiğini dile getirerek, hastalığın özellikle temas ve vücut sıvıları yoluyla bulaştığını vurguladı. Hava yoluyla bulaşmadığını belirten Erbaş, enfeksiyonun en çok hasta yakınları ve sağlık çalışanlarında görüldüğünü söyledi.

Virüsün Afrika’daki bazı bölgelerde iç çatışmalar ve sağlık altyapısı sorunları nedeniyle kontrol altına alınmasının zorlaştığını ifade eden Erbaş, uluslararası geçişlerde daha sıkı sağlık taramaları yapılması gerektiğini savundu.

Virüsün hava yoluyla bulaşmadığını, sadece vücut salgılarıyla ve çok yakın temasla geçtiğini vurgulayan Erbaş, hastalığı atlatan kişilerin menisinde ve gözyaşında virüsün 4-5 ay daha kalabildiğini, bu yüzden iyileşenlerin de bir süre izole edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Amerika'nın, Afrika'daki vatandaşlarını yayılma riskine karşı artık ülkeye geri getirmeme kararı aldığını ve tedavilerini bölgede yapacağını duyurduğunu ekledi. Bölgedeki eğitimsizlik nedeniyle halkın ebola hastanelerindeki yatakları evlerine götürmesinin salgını daha da tırmandırdığını belirtti.

DÜNYA KUPASI SONRASI AVRUPA'DA PANDEMİ RİSKİ

Yaklaşan Dünya Kupası nedeniyle küresel hareketliliğin zirveye ulaşacağını hatırlatan Erbaş, turnuva sonrasında Avrupa'da ebola vakalarının görülmesini beklediğini söyledi.

Erbaş, gelecekte dünyayı sarsacak üç büyük virüs adayının ebola, hanta ve Fransa'daki fare popülasyonuyla gündeme gelen lassa ateşi olduğunu iddia etti. Türkiye'nin de acilen İstanbul Havalimanı başta olmak üzere tüm Afrika uçuşlarından gelen yolculara kızılötesi cihazlarla ateş kontrolü uygulaması gerektiğini savundu.

"PENCERELERİNİZE SİNEKLİK TAKTIRIN"

Küresel ısınma nedeniyle gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarının kapandığını ve bu durumun virüslerin yayılması için ideal ortamı sunduğunu belirten Erbaş, tropikal kuşağın Türkiye'de Kıbrıs, Antalya ve Konya bölgelerine doğru kaydığı konusunda uyardı. Bu ısınmayla birlikte Afrika'daki yarasaların Türkiye'deki havalandırma boşluklarına kadar gelebileceğini söyleyen uzman, evlerin yarasalardan korunacak şekilde izole edilmesini tavsiye etti.

Sıcaklık artışının Türkiye'de sıtma, batı nil virüsü ve "kemik kıran" olarak bilinen denk ateşini beraberinde getireceğini belirten Erbaş, denk ateşinin öldürücü olmasa da kalıcı kemik ağrıları gibi ciddi sekeller bıraktığını vurguladı. Halk arasında "Beşiktaş sivrisineği" olarak bilinen siyah-beyaz çizgili Asya kaplan sivrisineğinin de artık yurda giriş yaptığını hatırlattı.

KİMYASAL KORUYUCULARA KARŞI KARANFİL YAĞI TAVSİYESİ

Sivrisineklerin popülasyonunun ciddi şekilde arttığını ifade eden Prof. Dr. Oytun Erbaş, vatandaşların pencerelerine mutlaka sineklik taktırmasını önerdi.

Piyasada bulunan ve bit ilaçlarında da kullanılan "permetrin" içerikli kimyasal sinek kovucuların sürekli sıkılması durumunda ALS (motor nöron) gibi ciddi hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulunan Erbaş, en güvenli ve etkili yöntemin doğal karanfil yağı veya kekik yağı olduğunu söyledi. Karanfil yağının kokusu sayesinde sineklerin insan ısısını ve kokusunu alamadığını, bu sayede yaklaşamadığını belirtti.





