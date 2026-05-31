Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral transferinde sona yaklaştı.

GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

TRT Spor'un haberine göre; bordo mavili ekip, hem Benfica'yı hem 23 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna etti. Transferde büyük ilerleme kaydeden Trabzonspor'un bu transferi yakın süre içinde bitirmesi bekleniyor.

BENFİCA'DA 12 GOL KATKISI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Yeşil Burun Adaları'nın açıklanan aday kadrosunda da yer alan Cabral, geçen sezon Benfica ile 28 resmi maçta 6 gol atıp 6 da asist yaptı.

YEŞİL BURUN ADALARI'NI TERCİH ETTİ

Hollanda'da doğan 1.76 boyundaki Yeşil Burun Adaları asıllı Cabral, Portekiz Primeira Liga takımı Benfica'da forma giyiyor. Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan 23 yaşındaki sağ bek, milli takım için Yeşil Burun Adaları'nı tercih etti.

