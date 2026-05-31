Depremzedeler için inşa edilen konutlarda teslimatlar sürerken, devlet destekli ödeme modeli vatandaşlara önemli kolaylıklar sunuyor. Bakan Kurum da Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları'na yerleşen bir çiftin videosunu paylaşarak deprem bölgesindeki konut teslimatlarına dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da depremzedeler için inşa edilen Oğlaklı Konutları'nda hayatın başladığını gösteren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremden etkilenen 11 ilde, 2 yılda 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa etti.

2 yıl ödemesiz, 18 yıl vadeyle evlerine yerleştiler! Bakan Murat Kurum Diyarbakır'dan paylaştı

ÖDEME FAİZSİZ VE 2 YIL SONRA

Teslim edilen deprem konutlarının ödemeleri, depremzede vatandaşların zorlanmayacağı şekilde, sabit taksitle, faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan vadeyle yapılması planlandı.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bu kapsamda, arsa ve altyapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılıyor.

Peşin ödemede ise evin satış fiyatında yüzde 74'e varan indirim uygulanıyor.

Satın alırken kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları da finansman desteği sağlıyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ mevkiinde TOKİ tarafından 481 afet konutu inşa edildi.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Oğlaklı Deprem Konutları'nda yeni evlerine yerleşen Sevgi-Davut Tekgöz çiftinin görüntülerini paylaşarak, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk.

Diyarbakır Oğlaklı Deprem Konutları güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.

