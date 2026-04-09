Kahramanmaraş’ta deprem konutları ve TOKİ projelerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi, kentteki kira fiyatlarını aşağı çekmeye başladı. Bir dönem 25 bin TL bandına kadar yükselen kiralar, arz artışıyla birlikte 10 bin ile 15 bin TL seviyelerine geriledi. Fiyatlardaki bu düşüşle birlikte, vatandaşlar için her bütçeye uygun kiralık ev bulma imkânı doğarken piyasadaki fahiş fiyat baskısı da kırılmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yükselen kira fiyatları, yeni konutların tamamlanarak teslim edilmesiyle birlikte gerilemeye başladı. Kentte artan yeni deprem konut sayısı, piyasayı rahatlatırken, yüksek fiyat talep eden bazı ev sahipleri kiracı bulamayınca fiyatları düşürmeye başladı. Vatandaşlar, son dönemde her bütçeye uygun kiralık ev bulmanın daha kolay hale geldiğini belirtiyor.

"FİYATLARDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR"

Kiralık ev arayışında olan vatandaş Aydın Ketizmen, "Her bütçeye göre ev bulmak mümkün. Binaların büyük ölçüde tamamlandığını görüyorum. 15 bin liraya bir ev bulduk. Depremden sonra kira fiyatları çok yüksekti. Ancak şu anda konutların tamamlanmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Devletimizin yaptığı evler de bitmiş ve oturulabilir hale gelmiş durumda." dedi.

Deprem konutları imdada yetişti, kira fiyatları 10 bin TL birden düştü!

"KİRALAR 12,5 İLE 15 BİN LİRA BANDINA DÜŞTÜ"

Vatandaş Muhammed Kirişçi de "Depremden sonra kira fiyatları çok yükselmişti. 20–25 bin lira bandına çıkan evler vardı. Şu anda kiraların 12,5 ile 15 bin lira bandına düştüğünü görüyorum. Deprem konutları ile TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşandı. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

"TOKİ'LERDE FİYATLAR 10 İLE 15 BİN LİRA ARASINDA"

Şehir dışından geldiğin söyleyen öğrenci Samet Kabalcı da, "Şu an şehir dışından geldik, ev bakıyoruz. Bütçemiz 12 bin lira civarında. TOKİ konutlarına da bakıyorum. TOKİ'lerde fiyatlar 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.

