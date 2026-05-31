Arsenal, İngiltere Premier Lig'de 22 yıl sonra kazandığı şampiyonluğu başkent Londra'da düzenlenen geçit töreninde taraftarlarıyla kutladı.

2025-26 sezonunu Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede tamamlayan Kuzey Londra ekibi, 2004'ten bu yana kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğunu üstü açık otobüsle geçit töreni yaparak kutladı.

Arsenalli futbolcular ve teknik heyet, yerel saatle 14.00'te başlayan geçit töreninde, yaklaşık 9 kilometrelik rotada sokakları dolduran on binlerce taraftarıyla coşkulu bir kutlama yaptı.

"DAHA FAZLASI İÇİN GERİ DÖNECEĞİZ"

Tören sırasında konuşan Arsenal'in yıldız futbolcusu Declan Rice, "Sesim kısıldı. Bu takımı seviyorum, bu teknik direktörü seviyorum. İnsanlara yaşatabildiğimiz bu mutluluğu görmek çılgınca ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz." dedi.

"KENDİMİZLE GURUR DUYALIM"

Kaptan Martin Odegaard, "Çok muyluyuz. Bunun için çok sıkı çalışıyorduk ve burada, taraftarlarımızla birlikte bunun tadını çıkarmak muhteşem." derken, Kai Havertz ise "Anın tadını çıkaralım ve kendimizle gurur duyalım. Bunun için çok uzun süre bekledik." şeklinde görüş belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası