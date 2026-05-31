Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın ailesi, İstanbul'da katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin kabrini ziyaret etti. Bu buluşmayla birlikte, yakınlarını kaybeden Kabaiş ve Doku ailelerinin de dahil olduğu 4 acılı ailenin birbirlerine verdiği destek ve ortak dayanışma zinciri dikkat çekti.

Türkiye'yi sarsan cinayet ve şüpheli ölüm vakalarında yakınlarını kaybeden aileler, yaşadıkları kayıpların ardından birbirlerine destek olmak amacıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın babası Arif Güran, ağabeyi Baran Güran ve akrabaları, İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki kabrini ziyaret etti.

Farklı şehir aynı acı: Narin, Mattia, Rojin ve Gülistanın aileleri birbirini yalnız bırakmıyor

"BU ÇOCUKLARDAN NE İSTİYORLAR?"

Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, aileyi karşılamak için mezarlığa geldi. Ancak sağlık problemi nedeniyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı.

Güran ailesine Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar ile diğer yakınları eşlik etti. Kabir başında duygusal anlar yaşanırken, acılı baba Arif Güran, "Bu acıyı yaşayanlar da bu acıyı tatsın. Bu çocuklardan ne istiyorlar" sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Ziyaret sırasında mezarlıkta duygusal anlar yaşandı.

DÖRT FARKLI DAVANIN AİLELERİ BİR ARADA

Bu ziyaret, yakın tarihte benzer acıları yaşayan dört farklı ailenin uzun süredir sürdürdüğü dayanışma zincirinin son halkasını oluşturdu. Süreç boyunca sadece Güran ve Minguzzi aileleri değil, şüpheli ölümleri ya da kayıplarıyla gündeme gelen Kabaiş ve Doku aileleri de birbirlerinin yanında yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in Diyarbakır'daki mezarına giderek aileye taziye ziyaretinde bulunmuştu. Bu ziyaret sırasında, yıllardır kayıp olan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku da mezarlığa gelerek Minguzzi ve Kabaiş aileleriyle görüşmüştü.

BİRBİRLERİNİN ACILARINA ORTAK OLUYORLAR

Ailelerin birbirine verdiği destek mezarlık ziyaretleriyle de sınırlı kalmadı. Haftalar önce Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının hukuki sürecini takip ederken, adliye önünde uzun süredir adalet nöbeti tutan Doku ailesini ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajını vermişti.

Farklı şehirlerde, farklı zamanlarda evlatlarını ve kardeşlerini kaybeden Güran, Minguzzi, Kabaiş ve Doku aileleri, hem hukuki mücadelelerinde hem de yaşadıkları kayıpların ardından birbirlerini ziyaret ederek ortak bir dayanışma ağı oluşturdu.

