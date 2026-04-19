Tunceli'de 6 yıldır kızları Gülistan Doku'dan gelecek bir izi bekleyen Doku ailesine, Van'da evladını yitiren Rojin Kabaiş'in ailesinden yürek burkan bir destek geldi. 10 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada umutları tazelenen anne Bedriye Doku'nun elini öpen baba Nizamettin Kabaiş, "Bu annenin hakkını nasıl ödeyecekler?" sözleriyle kızının davasının da aydınlatılmasını istedi.

Altı yıldan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, aralarında dönemin mülki amirleri ve yakınlarının da bulunduğu on kişi demir parmaklıklar ardına gönderildi.

Adalet arayışını bir gün bile bırakmayan Doku ailesi, Tunceli Adliyesi önünde umut ve kederin iç içe geçtiği açıklamalar yaptı.

Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Aygül Doku, gazetecilere, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi hakkında, avukatlarının tutuklama talebiyle başsavcılığa dilekçe verdiğini söyledi.

Başsavcı Ebru Cansu'ya güvendiklerini ifade eden Doku, "Adalete inanıyoruz. Bunların (zanlıların) da en ağır şekilde müebbet almasını istiyoruz." dedi.

Evlat acısı birleştirdi... Rojin Kabaiş'in babasından Gülistan Doku'nun ailesine yürek yakan destek

EBRU SAVCIYA TEŞEKKÜR ETTİ

Anne Bedriye Doku da Başsavcı Ebru Cansu'nun kızının katilini bulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah benim kızımın da bir an önce kemikleri bulunacak. Bir mezarı da olsun. Ben gideceğim, bir Fatiha okuyacağım. Onlar da müebbet alacak inşallah. Ebru savcıya ne desem azdır, teşekkürü orada bırak, onun ayağını öpüyorum. 6 senedir ben bu dağlarda geziyorum."

EN ACI DESTEK

Öte yandan, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim 2024'te göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin ve annesi Aygül Kabaiş, Tunceli Adliyesi önüne gelerek Doku ailesine destek verdi.

Acılı baba Nizamettin Kabaiş, anne Bedriye Doku'nun elini öpüp, "Bu anneni hakkını nasıl ödeyecekler. 6 yıldır bu aile acı çekiyor. Bizimki de buna benzerdir. Van Valisine sesleniyorum: Eğer bir şey yoksa bize yardımcı ol, her şey açığa çıksın" ifadelerini kullandı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ise Tunceli'de jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası