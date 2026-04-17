6 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan Gülistan Doku dosyasının yeniden açılması büyün yankı uyandırdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek incelemelerin Rojin Kabaiş ve Rabia Naz dosyalarını da kapsayacağını duyurarak, "Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız" dedi.

2020 yılında şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davası, önceki gün 13 kişinin gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme geldi.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu da bulunurken, son olarak cinayeti örtbas ettiği iddia edilen eski vali Sonel hakkında da İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatıldı.

RABİA NAZ VE ROJİN DOSYALARI DA ELE ALINACAK

Gelişmeler ülke gündemini sarsarken gözler, Gülistan Doku dosyasının nasıl sonuçlanacağına çevrilmiş durumda. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise incelemelerin sadece Doku dosyasını değil, acılı ailelerinin gözyaşları kurumayan Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarını da kapsayacağını duyurdu.

Gülistan Doku

"UCU KİME DOKUNURSA DOKUNSUN..."

Seyhan Avşar'a açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, "Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarının üzerine titizlikle gideceğiz. Gülistan Doku dosyasını ise Tunceli Başsavcısı titizlikle inceledi. Elini taşın altına koymuş durumda. Gerekli incelemeleri yapıyor. Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız.”

ROJİN KABAİŞ'E NE OLDU?

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kabaiş'in ölümü aydınlatılamadı. Kabaiş ailesi kızlarının intihar etmediğini ve cinayete kurban gittiğini iddia ederken; genç kızın bedeninde bulunan iki erkeğe ait DNA örneklerinin sahiplerinin bulunmasını talep etti. Adli Tıp Kurumu'nun aldığı hiçbir DNA örneği, cansız bedendeki örneklerle eşleşmedi.

Rojin Kabaiş

RABİA NAZ VATAN DAVASI NEDİR?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı olarak bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Küçük kızlarının cinayete kurban gittiğini ve cinayetin örtbas edildiğini ileri süren aile, Türkiye kamuoyunda dikkat çekmek için Eynesil ilçe merkezinde büyük bir kalabalıkla miting düzenlemişti.

Rabia Naz

16 Temmuz 2020 tarihli Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklamasında trafik kazası sonucu ölüme dair bir tespite ulaşılamadığı, Rabia Naz Vatan'ın çatıdan düşmüş olduğu, başkası tarafından düşürülmüş olma ihtimaline yönelik araştırma kapsamında herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı bilgisine yer verilmişti.

