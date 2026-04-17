Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı. Halen İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Sonel'in oğlu da soruşturma kapsamında gözaltındaydı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada geçtiğimiz günlerde 13 kişi gözaltına alınmıştı.

VALİNİN OĞLU GÖZALTINDA

Şahısların arasında Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Celal A, Nurşen A. ve Ferhat Hanedan G, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E. de bulunuyordu.

Gülistan Doku

Dün akşam 2 kişi tutuklanırken, 2 isim hakkında da adli kontrol kararı verildi. Eski valinin oğlunun da aralarında olduğu diğer şüpheliler ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Tuncay Sonel

ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan soruşturmada adı geçen ve cinayeti örtbas ettiği iddia edilen eski Vali Tuncay Sonel'le ilgili de harekete geçildi. Halen İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Sonel hakkında, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı.

İddialara ilişkin de müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

