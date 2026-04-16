Gülistan Doku'nun annesinden yürek yakan sözler: Kızımın kemiklerini istiyorum
Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, 5 yıldır kayıp olan kızı için adliye önünde yaptığı açıklamada “Kızımın kemiklerini istiyorum” diyerek adalet çağrısını yineledi.
- Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den beri kayıp.
- Soruşturma cinayet şüphesiyle yürütülüyor.
- 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi.
- Şüphelilerden biri tutuklandı.
- Anne Bedriye Doku, kızının akıbetinin aydınlatılmasını ve mezarının kendisine teslim edilmesini istediğini belirtti.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasına ilişkin soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Cinayet şüphesiyle yürütülen dosyada 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden birinin tutuklandığı süreç devam ederken, adliye önünde bekleyen anne Bedriye Doku dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"KIZIMIN KEMİKLERİNİ VE MEZARINI İSTİYORUM"
“Ben bir anneyim, kendinizi benim yerime koyun” diyen anne Doku, kızının akıbetinin aydınlatılmasını ve mezarının kendisine teslim edilmesini istedi. “Kızımın kemiklerini ve mezarını istiyorum. Ölene kadar burada oturacağım” sözleriyle tepkisini dile getiren acılı anne, uzun süre gözyaşlarını tutamadı.
Açıklamasının ardından fenalaşan Bedriye Doku’ya çevredeki vatandaşlar müdahale ederek sakinleştirdi. Olayın ardından Doku’nun bir süre dinlendirildiği öğrenildi.