‘Yasak aşk’ şüphesiyle çifte cinayet işledi! Katil en yakınları çıktı
Bursa’da kıskançlık şüphesi nedeniyle eniştesi ve kız kardeşine sokak ortasında pusu kuran şüpheli, market dönüşü karı-kocaya ateş açtı. Başlarından vurulan çift hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
- Olay gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi.
- Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden dönerken Niyazi K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
- Silahla vurulan karı koca olay yerinde hayatını kaybetti.
- Şüpheli Niyazi K., suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalandı.
- Zanlının ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Korkunç olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi.
PUSU KURUP BAŞLARINDAN VURDU
İddiaya göre, Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKALANDI
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.
"ENİŞTEMİN EŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
Zanlının ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.