Bursa’da kıskançlık şüphesi nedeniyle eniştesi ve kız kardeşine sokak ortasında pusu kuran şüpheli, market dönüşü karı-kocaya ateş açtı. Başlarından vurulan çift hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak’ta meydana geldi.

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PUSU KURUP BAŞLARINDAN VURDU

İddiaya göre, Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.’nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

‘Yasak aşk’ şüphesiyle çifte cinayet işledi! Katil en yakınları çıktı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

‘Yasak aşk’ şüphesiyle çifte cinayet işledi! Katil en yakınları çıktı

YAKALANDI

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.

‘Yasak aşk’ şüphesiyle çifte cinayet işledi! Katil en yakınları çıktı

"ENİŞTEMİN EŞİMLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Zanlının ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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