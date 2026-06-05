Kaydet

Elazığ'ın merkez Pertek Caddesi'nde rampa aşağı indiği sırada freni patlayan bir hafriyat kamyonu ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Önüne kattığı araçları sürükleyerek ilerleyen ve tam 10 aracın ağır hasar almasına neden olan kamyonun dehşet saçtığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; meydana gelen feci zincirleme kazada biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası