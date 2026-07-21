Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yeni sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezona hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla giren Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk sınavını taraftarı önünde verecek. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna avantajlı bir skorla devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamlarken, gözler maçın detaylarına çevrildi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz 2026 Salı günü Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, sarı-lacivertlilerin 2026-2027 sezonundaki ilk resmi karşılaşması olacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık kampında başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler; Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i 4-0 ve LASK'ı 2-1 mağlup etti. Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşması ise 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yaparken, dördüncü hakem Vilius Paulauskas olacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta?

MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin bu gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkının bulunduğu listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta?

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısındaki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

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