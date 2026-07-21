Trabzon Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Filistin konusundaki tavrı nedeniyle İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve milli takıma teşekkür ederek Sanchez’e Fahri Hemşehrilik Beratı verileceğini duyurdu.

Trabzon'un Of ilçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu düzenlediği basın toplantısında, sporun yalnızca bir müsabaka olmadığını, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını yansıtan güçlü bir platform olduğunu vurgulayarak, İspanya'nın ortaya koyduğu insani duruşun dünya kamuoyu açısından örnek teşkil ettiğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik eden Başkan Sarıalioğlu, şampiyonluğun ötesinde Filistin konusunda ortaya konulan tavrın insanlık adına çok daha değerli olduğunu belirtti.

İspanya şampiyon oldu, Trabzon Of'tan Sanchez kararı çıktı: Artık hemşehrimiz!

HEMŞEHRİLİK BERATI VERECEKLER

Filistin halkının yaşadığı insani dram karşısında sessiz kalmayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile milli takım teknik heyeti ve futbolcularına teşekkür eden Başkan Sarıalioğlu, Of Belediyesi olarak anlamlı bir karar aldıklarını açıkladı.

İspanya şampiyon oldu, Trabzon Of'tan Sanchez kararı çıktı: Artık hemşehrimiz!

Başkan Sarıalioğlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (r) bendi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e "Of İlçesi Fahri Hemşehrilik Beratı" verilmesini uygun gördüklerini belirterek şunları söyledi:

İspanya şampiyon oldu, Trabzon Of'tan Sanchez kararı çıktı: Artık hemşehrimiz!

"Bu karar herhangi bir siyasi değerlendirmeden öte; zulme karşı duran, adalet ve insanlık mücadelesi veren herkese duyduğumuz saygının bir ifadesidir. Sayın Pedro Sanchez'i, İspanya Milli Takımı'nın teknik heyetini ve futbolcularını Of halkı adına saygıyla selamlıyor, kendilerini en kısa sürede Of'umuzda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

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