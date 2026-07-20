2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenen İspanya, ikinci defa şampiyonluğa ulaştı. İlk kez 3 ülkenin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 48 takım, 104 maç oynarken; Luis de la Fuente, turnuva tarihine geçti.

2026 Dünya Kupası'nda zafer kazanan İspanya Milli Takımı'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, "Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan en yaşlı teknik direktör" oldu.

Bu alanda daha önceki rekor, 2010 yılında İspanya'ya ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandıran 59 yaşındaki Vicente del Bosque'ye aitti.

Luis de la Fuente

TARİHİN EN YAŞLI TEKNİK ADAMI: ADVOCAT

Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda boy gösteren Curaçao'da Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

Dick Advocaat

78 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası tarihinde takım çalıştıran en yaşlı isim olurken; Advocaat'ı 74 yaşındaki Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek takip etti. Koubek, Çekya'nın gruplarda 1 puanla sonuncu olmasının ardından görevinden istifa etti.

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