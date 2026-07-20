2026 Dünya Kupası öncesinde yaptığı tahminlerle dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turnuvanın şampiyonunu, gol kralını ve en büyük hayal kırıklığını doğru bildi. Tecrübeli çalıştırıcının öngörüleri, Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından yeniden gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası, İspanya'nın Arjantin'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasıyla sona erdi. Turnuvanın tamamlanmasının ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Dünya Kupası öncesinde yaptığı tahminler yeniden gündeme oturdu.

Buruk'un turnuva başlamadan önce yaptığı değerlendirmelerde şampiyonluk favorisinden gol kralına, hayal kırıklığı olacak takımdan finale kalabilecek ülkelere kadar birçok öngörüsünün gerçekleşmesi dikkat çekti.

Aylar önce tek tek açıklamıştı: Okan Burukun Dünya Kupası tahminleri şaşırttı

"FAVORİM İSPANYA" DEMİŞTİ

Dünya Kupası öncesinde katıldığı bir röportajda turnuvaya ilişkin görüşlerini paylaşan Okan Buruk, şampiyonluk için en güçlü aday olarak İspanya'yı göstermişti.

Başarılı teknik adam o açıklamasında, "Kadrosu tam olursa İspanya diyeceğim. İspanya çok formda ve oyun olarak çok güçlü. Genç ve birbirlerini tamamlayan bir takım. İlk favorim İspanya." ifadelerini kullanmıştı.

Finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, kupaya uzanarak Buruk'un bu tahminini doğrulamış oldu.

Aylar önce tek tek açıklamıştı: Okan Burukun Dünya Kupası tahminleri şaşırttı

GOL KRALI TAHMİNİ DE TUTTU

Okan Buruk'un isabetli tahminlerinden biri de gol krallığı konusunda oldu.

Deneyimli teknik adam, turnuva öncesinde yöneltilen "Gol kralı kim olur?" sorusuna, "Mbappe. Milli takım performansına baktığımızda onu söyleyebilirim. Yamal da yine krallığın adaylarından biri." cevabını vermişti.

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, turnuvayı 10 golle tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu.

Aylar önce tek tek açıklamıştı: Okan Burukun Dünya Kupası tahminleri şaşırttı

BREZİLYA İÇİN YAPTIĞI UYARI DA GERÇEKLEŞTİ

Buruk, Dünya Kupası'nın en büyük hayal kırıklığını yaşayacak takım sorusuna ise Brezilya yanıtını vermişti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Brezilya diyeceğim. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum ama çok fazla eksikleri var." ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonluk hedefiyle turnuvaya katılan Brezilya, son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak beklentilerin altında kaldı ve kupaya erken veda etti.

Aylar önce tek tek açıklamıştı: Okan Burukun Dünya Kupası tahminleri şaşırttı

FİNAL İÇİN GÜÇLÜ ADAYLARI SIRALADI

Turnuva öncesinde final hakkında da değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, kupaya uzanabilecek ekipler arasında İspanya, Fransa ve İngiltere'yi işaret etmişti.

Buruk, "İspanya, Fransa, İngiltere oraları oynayabilecek takımlar." sözleriyle favorilerini açıklamıştı.

Aylar önce tek tek açıklamıştı: Okan Burukun Dünya Kupası tahminleri şaşırttı

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ DE İSABETLİ ÇIKTI

Okan Buruk'un en dikkat çeken öngörüsü ise şampiyonluk tahmini oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü, turnuva başlamadan önce "Şampiyon İspanya olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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