2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından dünya basını tek ses oldu. Avrupa ve Güney Amerika'nın önde gelen gazeteleri, İspanya'nın kupayı sonuna kadar hak ettiğini vurgularken, Arjantin'in performansını ise sert ifadelerle eleştirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in golüyle yenen İspanya, tarihindeki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tecrübeli teknik direktör Luis de la Fuente'nin ekibi, 2010'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. İspanya ile Arjantin arasında oynanan "Finalissima"nın ardından dünya basını dev maçı değerlendirdi.



İspanyol basınından Marca'daki haberde, "Tüm zamanların kralları" başlığı kullanılırken finalle ilgili, “Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol, Arjantin'in nasıl oynayacağını unutup çamurda oynamayı tercih ettiği maçın ardından İspanya formasına ikinci yıldızı kazandırdı.” açıklamaları yer aldı.



Bir başka İspanyol spor gazetesi AS ise, “Bu gençlerden oluşan grup, bu takım, UEFA Uluslar Ligi (2023), Avrupa Şampiyonası (2024), Olimpiyat Oyunları (2024) ve Dünya Kupası (2026) kazanarak büyülü birkaç yılı taçlandırıyor.” şeklinde değerlendirme yaptı.



Mundo Deportivo'daki ise karşılaşma için “Evet, bu onların hayatlarının finaliydi. Bir ülkenin ve bir neslin tarihini sonsuza dek değiştirecek bir maç. İspanya artık 2010'u tekrarlanamaz bir anı olarak hatırlamak zorunda kalmayacak. Luis de la Fuente'nin takımı kendi altın sayfasını yazdı ve Leo Messi'nin Arjantin'ine karşı ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.” ifadelerine yer verildi



Arjantin basını da finalin ardından İspanya'nın üstün performansını teslim etti ve şampiyonluğu hak eden tarafın İspanya olduğunu vurguladı. Ole, haberinde, "Arjantin elinden gelenin en iyisini yaptı ve sonuna kadar mücadele etti. İspanya şampiyonluğu hak etti.” ifadelerini kullanarak iki takımın performansını değerlendirdi.



Clarin ise karşılaşmayı “Arjantin, üstün İspanya'ya yenildi; Messi'nin son dansı gözyaşlarıyla sona erdi” başlığıyla okurlarına duyurdu. Gazete, maç analizinde, ”Final, Arjantin üzerinde ağır bir yük oluşturdu ve üst üste ikinci şampiyonluk hayali, maçın büyük bölümünde, neredeyse ilk dakikadan itibaren, gerçekleşmesi imkansız bir hayal gibi görünüyordu.” değerlendirmesine yer verdi.



La Nacion da mücadeleyi “Arjantin elinden geldiğince direndi” başlığıyla sayfalarına taşırken, “Maçın başından itibaren İspanya oyunun kurallarını belirledi. Topa sahip olma ve yüksek baskıyla Arjantin'i geri çekilmeye ve savunmada cevaplar aramaya zorladı.” yorumunu paylaştı.



Alman basını da finalin ardından İspanya'nın üstün oyununa dikkat çekerken, şampiyonluğun hak edilmiş bir başarı olduğu görüşünde birleşti. Bild, karşılaşmayı "İspanya için sevinç ve coşku, Messi ve Arjantin için acı ve gözyaşı" ifadeleriyle okuyucularına aktarırken, finalin ardından yaşanan zıt duygulara vurgu yaptı. Kicker ise kısa ancak net bir değerlendirmede bulunarak, "İspanya, hak ederek dünya şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.

Portekiz basını da finalin ardından Arjantin'in beklentilerin uzağında kaldığını vurgularken, İspanya'nın üstün oyununa dikkat çekti. A Bola, karşılaşmayı “Tanınmaz hale gelen şampiyon” başlığıyla okurlarına duyurdu. Gazete, maç değerlendirmesinde, “Dünya Kupası finali, neredeyse tamamen Arjantin yüzünden hayal kırıklığına sebep olan bir gösteriydi; Arjantin ancak 117. dakikada kaleye ilk şutunu çekebildi. İspanya'nın kahramanı Ferran Torres oldu.” ifadelerine yer verdi.

İtalya basını finalin ardından İspanya'nın üstün performansını ön plana çıkarırken, Ferran Torres'in belirleyici rolüne dikkat çekti. La Gazzetta dello Sport, karşılaşmayı “Ferran Arjantin'i bitirdi ve İspanya'yı dünya şampiyonu yaptı” başlığıyla okurlarına duyurdu.

Fransa basını finalin ardından İspanya'nın üstün performansını ön plana çıkarırken, Ferran Torres'in belirleyici rolüne dikkat çekti. Fransız spor gazetesi L'Equipe İspanya'nın zaferini "Oyunun kralları" başlığıyla sayfalarına taşıdı. Gazete, final değerlendirmesinde, “İspanya, hayal kırıklığına neden olan ve düzensiz bir maçta büyük ölçüde üstünlük sağladı; ancak yine de ritmini, niyetlerini ve topa sahip olma odaklı futbolunu, asla pes etmeden ve tarzından vazgeçmeden ortaya koymayı başardı.” ifadelerine yer verdi.



İngiliz basını da finalin ardından İspanya'nın haklı şampiyonluğunu öne çıkarırken, Arjantin'in performansını sert ifadelerle eleştirdi. The Telegraph, maç değerlendirmesinde, “Spor kazandı. İspanya Dünya Kupası'nı kazandı ve hepimiz bunun sayesinde daha iyi durumdayız. Futbol da bunun sayesinde daha iyi durumda. Gerçekten de İspanya'nın bu finali kazanmasına çok ihtiyaç vardı. Aksi takdirde bir suç işlemiş gibi hissederdik.” yorumuna yer verdi.



The Times ise finali değerlendirirken, “Birçok açıdan acı bir sonla yöntem, çılgınlığı yendi. İspanya, mantıklı ve alışılmış paslaşma, pres ve pozisyon alma oyunuyla Arjantin'i darmadağın etti. Arjantin, çekişmeli ve hayal kırıklığı yaşatan Dünya Kupası finalinde tamamen dağıldı. İspanya güzel bir gol attı, Arjantin ise maçtaki acımasız performansının ardından, maç bittikten sonra sergilediği berbat davranışla bize çirkinliğini gösterdi.” ifadelerini kullandı.



İngiltere'nin BBC kanalı da finalin ardından yayımladığı haberinde, İspanya'nın zaferinin futbol adına önemli bir sonuç olduğuna dikkat çekti. Haberde, “Ferran Torres'in uzatma dakikalarında galibiyet golünü atması ve Rodri'nin New Jersey'de kupayı havaya kaldırmasıyla birlikte, Arjantin'e pek çok kişinin sempati duyduğunu hayal etmek zor.” ifadelerine yer verildi.



The Guardian, karşılaşmayı "İspanya, Ferran Torres'in 10 kişi kalan Arjantin'in direncini kırmasıyla Dünya Kupası'nı kazandı." başlığıyla okurlarına duyurdu. Gazete, final değerlendirmesinde, “Bu, bir fikrin, bir kimliğin zaferiydi. Sarsılmaz ve sabırlı bir inancın zaferiydi. Ve her şey bittiğinde, İspanya'nın yeni jenerasyonu 2010 Dünya Kupası'ndaki jenerasyonu örnek almıştı, o efsanevi isimlerin hepsi için adeta bir coşku vardı.” ifadelerine yer verdi.



Sky Sports ise finali, "Ferran Torres'in uzatma dakikalarında attığı gol, İspanya'ya ikinci şampiyonluğu getirdi." başlığıyla sayfalarına taşıdı. Haberde, "İspanya haklı bir galibiyet elde etti. Torres, İspanya'nın 20. şutunda golü bulurken, Arjantin maç boyunca kaleye tek bir şut bile çekemedi." değerlendirmesi yapıldı.

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