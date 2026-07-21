ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Lübnan hattındaki sürecin devam ettiğini belirterek Lübnan'a destek sözü verdi. İran'la ilgili de sert mesajlar veren Trump, Tahran'ın görüşme talebinde bulunduğunu ancak "anlamlı bir görüşme" gerçekleşene kadar müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından yeniden başlayan çatışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan Tahran'a yönelik yeni açıklamalar geldi. Trump, İran'ın ABD ile görüşmek istediğini öne sürerek, "Anlamlı görüşmeye kadar onlarla görüşmeyeceğiz" dedi.

Trump, İran'a yönelik operasyonların sürdüğünü belirterek, "İran'ı gerçekten yok ediyoruz. Onlar bizimle görüşmek istiyor. Anlamlı görüşmeye kadar onlarla görüşmeyeceğiz. İran konusunda da iyi gittiğimizi söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde onları yıpratıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(İsrail, Lübnan'dan çıkacak mı?) Süreç hala devam ediyor. Lübnan'a uygun ve saygılı şekilde muamele edilecek.

Lübnan'a çok yardım edeceğiz.

ABD ordusu, gece boyunca İran'ın orta kesimlerindeki İsfahan ve Şiraz ile güneydeki Çabahar, Kunarek, Bender Lenge, Sirik ve Abadan kentlerine saldırılar düzenledi.

"İRAN'I YIPRATIYORUZ"

İran'ı gerçekten yok ediyoruz. Onlar bizimle görüşmek istiyor. Anlamlı görüşmeye kadar onlarla görüşmeyeceğiz. İran konusunda da iyi gittiğimizi söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde onları yıpratıyoruz.

"İran, görüşmek istiyor"... Trump: Anlamlı olmayacaksa biz bunu yapmayacağız

Şu anda geri çekilirsek İran'ın yeniden inşa etmesi 20-25 yıl sürecek. Ancak şu anda gitmiyoruz. İran'ın kötü insanlarını ortadan kaldırdık.

Saddam Hüseyin'e yaptığımızı onlara da yapacağız.

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