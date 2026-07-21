Galatasaray'ın Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki savunmacısı Davinson Sanchez için Como'nun fiyat artırdığı ve toplamda 33 milyon avroluk teklif yaptığı belirtildi.

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer teklifi geldi.

SANCHEZ İÇİN 33 MİLYON AVRO

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İtalyan ekibi Como, 30 milyon avro garanti ücret ve 3 milyon avro bonus olmak üzere toplam 33 milyon avroluk teklifini Galatasaray'a iletti.

MAAŞ TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Sarı kırmızılıların, takımın önemli isimleri arasında yer alan Davinson Sanchez için yapılan bu teklifi reddettiği belirtildi. Como'nun 30 yaşındaki stoperle de temas kurduğu ve Kolombiyalı stopere yıllık 3,5 milyon avro maaş önerdiği kaydedildi.

Davinson Sanchez

TAKIMDA KALMASI İSTENİYOR

Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i kadroda tutmak istediği ve şu aşamada oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı öğrenildi.

SANCHEZ'İN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'a 2023'te İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer olan Davinson Sanchez, sarı kırmızılı takımda 121 maça çıkarken 10 gol ve 4 asist kaydetti.

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