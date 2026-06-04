Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre kavurucu sıcaklar geldi. Sıcaklıklar özellikle Doğu Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in doğusunda 37 derece seviyelerine kadar tırmanacak. Kuzey, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcaklık dalgasının, 11 Haziran Perşembe gününe kadar etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yapılan tahminlere göre Marmara’nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karaman hariç olmak üzere İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmazken, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE BİR HAFTALIK HAVA RAPORU

Yarın başlayıp 11 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek olan bir haftalık süreçte ise en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde seyredecek:

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve çevresinde sıcaklıklar cuma günü 19 ila 29 derece arasında ölçülürken, cumartesi günü 18-31 derece civarında olacak ve haftanın ilerleyen günlerinde de bu seviyelerini koruyarak salı günü 19-28 dereceye kadar ulaşacak.

Trakya ve Edirne genelinde ise cuma günü 19-32 derece ile başlayan sıcaklık değerleri, cumartesi günü 20-32 dereceye çıkacak ve pazar gününden itibaren 21-34 ile 21-36 derece arasında.

Ege Bölgesi'nde İzmir ve kıyı kesimlerinde cuma günü 20-26 derece civarında ölçülecek sıcaklıklar, cumartesi günü 20-27 dereceye, pazar ve pazartesi günlerinde ise 22-32 ve 22-29 derecelere kadar yükselecek.

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

İç Ege ve güney kesimlerde ise cumartesi günü 20-30 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, salı günü 23-28 derece seviyelerinde kalacak.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu Bölgesi'nde başkent Ankara'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların 14 ila 29 derece arasında olması bekleniyor. Hafta sonu genelinde de yağış etkisini sürdürürken sıcaklıklar cumartesi günü 15-28 derece, pazar günü ise 15-29 derece civarında hissedilecek. Pazartesi gününden itibaren bulutların dağılmasıyla sıcaklık 16-30 dereceye yükselecek, salı günü ise yağışın tekrar dönmesiyle 16-29 derece seviyelerine gerileyecek.

Karadeniz Bölgesi'nin batısında, Samsun ve Orta Karadeniz kıyılarında cuma günü sıcaklıklar 18-25 derece civarında ölçülürken, cumartesi günü 19-24 dereceye yükselecek ve salı günü 17-23 dereceye kadar düşecek.

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

Doğu Karadeniz kıyılarında ve Trabzon çevrelerinde ise cuma günü 17-24 derece arasında seyredecek olan sıcaklık değerleri, cumartesi ve pazar günlerinde de 18-23 ve 17-24 derece bandında kalmaya devam edecek. Salı günü ise bölgede sıcaklığın 16-22 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum ve Kars çevresi cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında 7 ila 23 derece arasında bir sıcaklık tahmin ediliyor.

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

Hafta sonu boyunca da yağışlı havanın sürmesiyle cumartesi günü 8-23 derece, pazar ve pazartesi günlerinde ise 7-22 ve 7-23 derece. Salı günü ise yağışın devam etmesiyle birlikte sıcaklık 8-23 derece civarında.

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

Bölgenin güneyinde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde ise cuma günü 16-34 dereceye ulaşan sıcaklıklar, cumartesi günü de 16-37 derece seviyesini koruyacak.

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

Pazar günü 15-33 dereceye hafif bir düşüş yaşansa da pazartesi günü tekrar 16-34 dereceye çıkacak ve salı günü bulutlanmayla birlikte 17-35 dereceye kadar yükselecek.

Kavurucu sıcaklar geldi! Termometreler 37 dereceyi görecek... İşte bir haftalık hava raporu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'in doğu kesimlerinde ise cuma günü en yüksek sıcaklıkların 19-30 derece civarında olması bekleniyor. Cumartesi günü 20-30 dereceye ulaşacak olan sıcaklık değerleri, pazar günü 20-32 dereceye kadar çıkacak ve salı günü ise 21-37 dereceye kadar yükselerek.

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