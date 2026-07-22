CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını duyurmuştu. Özel'in kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

Özgür Özel, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devretmişti. Özel, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu.

Özgür Özel

Meclis'te son defa CHP'nin Grup Toplantısı'na başkanlık eden Özel, yeni parti kuracaklarını açıkladı. Özgür Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye CHP’nin grup kürsüsüne veda ederken, ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz. Ancak artık ana muhalefet partisi grup kürsüsüne veda etmenin, iktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Özel'in kararı sonrası ne diyeceği merak edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozduğu öne sürüldü. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle dün akşam bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine Özgür Özel ve partiden ayrılacak diğer isimlerle ilgili olumsuz yorumda bulunmayacaklarını söylediği belirtildi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"BUNDAN SONRA HEDEFİMİZ İKTİDARDIR"

"Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı 'şerefsiz' gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."

Haberle İlgili Daha Fazlası