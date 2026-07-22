Türkiye, NATO Zirvesi sonrası savunma diplomasisinde peş peşe kritik adımlar attı. Somali, Mısır, Suriye ve Pakistan’la gerçekleştirilen üst düzey temaslar, Ankara’nın farklı stratejik bölgelerde askerî iş birliğini eş zamanlı güçlendirdiğini ortaya koydu.

Türkiye, NATO Zirvesi’nin hemen ardından savunma diplomasisinde vites yükseltti. Afrika Boynuzu’ndan Doğu Akdeniz’e, Güney Asya’dan Levant’a uzanan geniş coğrafyada peş peşe gerçekleşen üst düzey temaslar, Ankara’nın aynı anda birden fazla stratejik hatta askerî diplomasi yürütebildiğini ortaya koydu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali’deki görev süresini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün Meclis’te kabul edildi. TSK unsurlarının Somali’nin deniz yetki alanları dâhil olmak üzere iki ülkenin birlikte belirleyeceği bölgelerde görev yapmasına yönelik yetki devam edecek.

Tezkereden hemen önce 10 Temmuz’da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Somali’yi ziyaret etmiş ve Türkiye’nin ettiği Somalili askerler ile buluşmuştu.

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Aynı şekilde 13 Temmuz’da Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Savunma ve Askerî Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher Ankara’ya geldi ve “Türkiye-Mısır Savunma İş Birliği Niyet Mektubu” imzalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun TCG İSTANBUL’un sancak gemisi olduğu görev grubu ile 18 yıl sonra Suriye’ye gerçekleştirdiği dört yıldızlı ziyaret de dikkat çekti.

Pakistan Kara Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir’in Ankara ziyareti de yeni bir iş birliğine zemin hazırladı.

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