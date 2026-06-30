Somali’de terör örgütü El-Şebab’a yönelik yürütülen mücadelede sahaya inen Türk F-16 savaş uçakları, örgütün sığınak ve lojistik üslerini yerle bir etti. Aşağı Şabelle bölgesinde Somali Ulusal Ordusu ile ortaklaşa gerçekleştirilen hassas hava harekatında 35 El-Şebab üyesi etkisiz hale getirilirken, örgütün sivillere yönelik saldırı hazırlıkları da boşa çıkarıldı.

Somali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türk kuvvetleri ile Somali Ulusal Ordusu birlikleri, Aşağı Şabelle bölgesine bağlı Godey kırsalında geniş kapsamlı bir hava harekatı icra etti. Terör örgütü Al-Shabaab tarafından lojistik merkez olarak kullanılan mağaralar, sığınaklar ve gizli silah depoları, Türk F-16 savaş uçakları tarafından tam isabetle vuruldu. Operasyon esnasında 35 militanın etkisiz hale getirildiği, 20’den fazla örgüt üyesinin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Hava bombardımanının ardından bölgede ardı ardına büyük patlamaların meydana geldiği, bunun da hedef alınan sığınakların çok miktarda mühimmat, patlayıcı ve askeri malzeme depolamak için kullanıldığını kanıtladığı ifade edildi.

Afrika Boynuzu’nda F-16 dokunuşu! Somali Savunma Bakanı Türkiyeye teşekkür etti

SİVİLLERE YÖNELİK BOMBALI ARAÇ TUZAKLARI İMHA EDİLDİ

Açıklamada, imha edilen stratejik noktalar arasında militanların barınma alanlarının yanı sıra, sivillere yönelik kanlı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan bomba yüklü araçların da bulunduğu belirtildi. Somali Savunma Bakanlığı, küresel istikrarı ve bölge güvenliğini tehdit eden El-Şebab’a karşı yürütülen bu hassas mücadelede, Somali’ye en kritik stratejik ve askeri desteği sağlayan Türkiye başta olmak üzere tüm uluslararası ortaklarına teşekkürlerini sundu. Operasyonların, örgütün bölgedeki varlığı ve tehdidi tamamen ortadan kaldırılana kadar kesintisiz süreceği vurgulandı.

BAKAN FİQİ’NİN ŞİİRLE SELAMLADIĞI F-16’LAR GÖREVDE

Şubat ayında Afrika Boynuzu’nda Türk F-16’larının ve taarruz helikopterlerinin konuşlanması uluslararası arenada büyük yankı uyandırmış, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, Türk jetlerinin sahadaki caydırıcı etkisini törende okuduğu şu dizelerle selamlamıştı:

"F-16’lar bir mesaj taşıyor… Khawarij’e (teröristlere). Füzelerin indiği her yerde sizin için bir örnek olacaklar. Bugün sizi yıkım ve yas bekliyor. Füzelerin ve barutun gürültüsüne hazırlanın ve sonunuzu kabul edin."

Bakan Fiqi, Türkiye'nin sağladığı F-16, Bayraktar TB2, Akıncı SİHA ve T129 Atak helikopteri desteğinin, Somali ordusunun operasyonel kapasitesini zirveye çıkardığını ve sınır güvenliğini perçinlediğini belirtmişti.

MOGADİŞU’DAKİ DEV ASKERİ ALTYAPI VE KARDEŞLİK HUKUKU

ABD merkezli National Interest ve Bloomberg gibi uluslararası yayın organları da Türkiye'nin Somali'deki varlığına geniş yer ayırmış; Mogadişu'da bulunan ve Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri tesisi olan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nın (TURKSOM) bölgedeki stratejik ağırlığına dikkat çekmişti.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirilerinde de altı çizildiği üzere Ankara, "Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini" sahada da göstererek, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği bu zorlu mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam ediyor.

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