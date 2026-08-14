Türksat uydu frekansları ve kanal ayarları, 16 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek yayın aktarımı öncesinde gündeme geldi. Türksat 3A'daki televizyon ve radyo yayınlarının yüksek kapasiteli diğer uydulara taşınacak olması nedeniyle yeni frekans bilgileri, TKGS kanal güncelleme işlemi ve manuel uydu ayarının nasıl yapılacağı araştırılıyor.

Türksat, 2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A'nın televizyon ve radyo hizmetleri açısından tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle yeni bir yayın düzenine geçiyor. Türksat 3A üzerinden iletilen yayınlar, filoda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacak. Geçiş öncesinde özellikle "Uydu frekansları ne zaman değişecek?", "Kanallar silinecek mi?" ve "TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?" konuları araştırılıyor.

UYDU FREKANSLARI NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Türksat'ın resmi açıklamasına göre Türksat 3A üzerinden iletilen televizyon ve radyo yayınlarının aktarımı 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilecek. Mevcut yayınlar, Türksat filosundaki yüksek kapasiteli diğer uydular üzerinden iletilmeye devam edecek. SD ve HD yayınların mevcut formatlarının korunması planlanıyor.

Geçiş nedeniyle uydu anteninin değiştirilmesi veya çanak anten yönünün yeniden ayarlanması gerekmeyecek. Yayınların taşınacağı uydular Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğu için mevcut anten kullanılmaya devam edilebilecek. Asıl farklılık uydu alıcısında ortaya çıkacak: TKGS destekli cihazlarda kanal listesi otomatik yenilenirken, sistemi desteklemeyen cihazlarda geçişin ardından yeniden kanal taraması yapılması gerekecek.

Uydu frekansları ne zaman değişecek? TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?

TÜRKSAT 3A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan yeni nesil televizyon veya uydu alıcılarında kullanıcıların manuel frekans ayarı yapmasına gerek olmayacak. Sistem, aktarım sonrasında güncel kanal listesini otomatik olarak cihaza aktaracak.

TKGS desteği bulunmayan eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarında ise 16 Ağustos'taki geçişin ardından şebeke taraması yapılması gerekiyor. Türksat'ın açıkladığı manuel tarama parametreleri şöyle:

Frekans: 12380 MHz - Polarizasyon: Dikey (V) - Sembol oranı: 27500 - FEC: 3/4

Frekans: 12423 MHz - Polarizasyon: Yatay (H) - Sembol oranı: 30000 - FEC: 3/4

Bu değerlerden biri uydu alıcısının frekans veya transponder bölümüne girildikten sonra "Şebeke Taraması" ya da "Ağ Arama" seçeneğinin aktif edilmesi gerekiyor. Tarama tamamlandığında güncel televizyon ve radyo kanallarına yeniden erişilebilecek.

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