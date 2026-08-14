Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Uydu frekansları ne zaman değişecek? TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Uydu frekansları ne zaman değişecek? TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?
Fotoğraf Başlığı Uydu frekansları ne zaman değişecek? TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?

Türksat uydu frekansları ve kanal ayarları, 16 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek yayın aktarımı öncesinde gündeme geldi. Türksat 3A'daki televizyon ve radyo yayınlarının yüksek kapasiteli diğer uydulara taşınacak olması nedeniyle yeni frekans bilgileri, TKGS kanal güncelleme işlemi ve manuel uydu ayarının nasıl yapılacağı araştırılıyor.

Kaydet
a- | +A

Türksat, 2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A'nın televizyon ve radyo hizmetleri açısından tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle yeni bir yayın düzenine geçiyor. Türksat 3A üzerinden iletilen yayınlar, filoda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacak. Geçiş öncesinde özellikle "Uydu frekansları ne zaman değişecek?", "Kanallar silinecek mi?" ve "TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?" konuları araştırılıyor.

UYDU FREKANSLARI NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Türksat'ın resmi açıklamasına göre Türksat 3A üzerinden iletilen televizyon ve radyo yayınlarının aktarımı 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilecek. Mevcut yayınlar, Türksat filosundaki yüksek kapasiteli diğer uydular üzerinden iletilmeye devam edecek. SD ve HD yayınların mevcut formatlarının korunması planlanıyor.

Geçiş nedeniyle uydu anteninin değiştirilmesi veya çanak anten yönünün yeniden ayarlanması gerekmeyecek. Yayınların taşınacağı uydular Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğu için mevcut anten kullanılmaya devam edilebilecek. Asıl farklılık uydu alıcısında ortaya çıkacak: TKGS destekli cihazlarda kanal listesi otomatik yenilenirken, sistemi desteklemeyen cihazlarda geçişin ardından yeniden kanal taraması yapılması gerekecek.

Uydu frekansları ne zaman değişecek? TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?
Başlık ResmiUydu frekansları ne zaman değişecek? TÜRKSAT 3A frekans ayarı nasıl yapılır?

TÜRKSAT 3A FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan yeni nesil televizyon veya uydu alıcılarında kullanıcıların manuel frekans ayarı yapmasına gerek olmayacak. Sistem, aktarım sonrasında güncel kanal listesini otomatik olarak cihaza aktaracak.

TKGS desteği bulunmayan eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarında ise 16 Ağustos'taki geçişin ardından şebeke taraması yapılması gerekiyor. Türksat'ın açıkladığı manuel tarama parametreleri şöyle:

Frekans: 12380 MHz - Polarizasyon: Dikey (V) - Sembol oranı: 27500 - FEC: 3/4

Frekans: 12423 MHz - Polarizasyon: Yatay (H) - Sembol oranı: 30000 - FEC: 3/4

Bu değerlerden biri uydu alıcısının frekans veya transponder bölümüne girildikten sonra "Şebeke Taraması" ya da "Ağ Arama" seçeneğinin aktif edilmesi gerekiyor. Tarama tamamlandığında güncel televizyon ve radyo kanallarına yeniden erişilebilecek.

Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR!
TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR!
Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı
BU BAHANEYİ ÖNE SÜRDÜ!
BU BAHANEYİ ÖNE SÜRDÜ!
Taciz dayağı yiyen CHP'li vekil konuştu
YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI!
YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI!
AK Parti'nin 25. yılında kritik mesajlar
GİRESUN'DA CAN PAZARI!
GİRESUN'DA CAN PAZARI!
Sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor
LUKAKU'DAN
LUKAKU'DAN "SAKATLIK" CEVABI
"4-6 hafta fazla" dedi, hazır olacağı tarihi açıkladı
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ!
Alihan Kuriş polisi atlatamadı
300 OTOBÜS YOLA ÇIKTI!
300 OTOBÜS YOLA ÇIKTI!
"Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz"
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE
"İstenmeyen adam"a kafa karıştıran sözleşme
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK!
Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor
SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ
SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ
Lyon efsanesinden Fenerbahçe maçı uyarısı
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!
İşçiye yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
DOLAR KAÇ LİRA OLACAK?
Yıl sonu tahmininde dikkat çeken yükseliş
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
Merkez Bankası sinyali verdi!
HESAP DEĞİŞTİ!
HESAP DEĞİŞTİ!
Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR
Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı
ASYA'YI SARSAN FELAKET!
ASYA'YI SARSAN FELAKET!
Korku dolu anlar! Şiddetli yağış sonrası AVM’nin tavanı çöktü
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
ÖLÜME TERK EDİLDİ!
Feci dayak sonrası bu hale geldi
HOŞ GELDİN SÜPER LİG
HOŞ GELDİN SÜPER LİG
G.Saray - Çorum FK maçının muhtemel 11'leri
ABD UÇAK GEMİSİNDE KRİZ!
ABD UÇAK GEMİSİNDE KRİZ!
Ortalık karıştı! Mürettebat denize atlamaya çalışıyor
AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM
AKARYAKITTA ÇİFTE ZAM
Motorin yeniden 80 lira seviyesine çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MHK duyurdu: Galatasaray-Çorum FK maçının VAR'ı belli oldu
Galatasaray-Çorum FK maçının VAR'ı açıklandı
Kaydet
Bir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı
Bir elinde bıçak bir elinde kılıç... O görüntüler polisi alarma geçirdi, yakalanınca yaptıkları ise şaşırttı
Kaydet
Taciz dayağı yiyen CHP'li Ahmet Baran Yazgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Bana ilaç verildi
İşte taciz dayağı yiyen CHP'li'nin ilk ifadesi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.