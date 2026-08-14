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Yaşam

Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı! Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor

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Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı! Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor
Fotoğraf Başlığı Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı! Serkan Kurtuluş Türkiyeye getiriliyor

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı. Türkiye'nin girişimleri sonucu iadesine karar verilen Kurtuluş bugün Türkiye'ye getiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyoruz" dedi.

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanmasının ardından Türkiye'ye iade sürecinde yeni gelişmeyi açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Ülkemize Getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU!

Bakanlığın açıklamasına göre operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Serkan Kurtuluş'un "tasarlayarak öldürme", "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

Arjantin'de yakalanan Kurtuluş'un bugün Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.

Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş
Başlık ResmiOrganize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş

"NEREYE SAKLANIRLARSA SAKLANSINLAR"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında organize suç örgütleriyle mücadelenin Türkiye sınırlarının dışında da devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemizde ve yurt dışında; nerede olurlarsa olsunlar devletimizin gücü, sınırların ötesine de uzanır" denildi.

Operasyonda görev alan emniyet birimleri tebrik edilirken Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine de teşekkür edildi.

Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı! Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor
Başlık ResmiDünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı! Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor

BAKAN ÇİFTÇİ: ÇELİK İRADEMİZDEN KURTULAMAZLAR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gelişmenin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar" diyen Çiftçi, suç örgütü elebaşlarının yurt dışında da takip edildiğini vurguladı.

Çiftçi, "Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar, çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve Yüce Türk adaletine teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN NEFESİNİ ENSELERİNDE HİSSEDİYORLAR"

Sınırların ötesine kaçmanın suç örgütleri için kurtuluş olmayacağını belirten Çiftçi, "Suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar, bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar" dedi.

Organize suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı veren Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak hedefimiz net, irademiz çeliktendir: Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil; adaletin ve güvenliğin kalesidir" ifadelerini kullandı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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