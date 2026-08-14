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Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor? LaLiga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga

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Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor? LaLiga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga
Fotoğraf Başlığı Avrupada transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Avrupa futbolunda 2026-2027 sezonu öncesi transfer hareketliliği devam ederken kulüplerin kadro planlamalarında son haftalara giriliyor. İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya gibi Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde yaz transfer döneminin kapanış tarihleri değişkenlik gösterecek. Süper Lig'de ilk maç bu akşam yapılacakken futbolseverler ''Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor?'' sorusu da gündeme geldi.

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Süper Lig kulüpleri, 4 Eylül 2026 tarihine kadar yeni oyuncularını kadrolarına katabilecek. Avrupa'nın önde gelen ligleri LaLiga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga için de tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, Avrupa'da transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Avrupada transfer sezonu ne zaman bitiyor? LaLiga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga
Başlık ResmiAvrupada transfer sezonu ne zaman bitiyor? LaLiga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga

AVRUPA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İngiltere Premier Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A'da kulüpler için son transfer tarihi 1 Eylül 2026 olacak. İspanya'da LaLiga ekipleri 2 Eylül'e kadar transfer yapabilecek.

Türkiye Süper Lig'de yaz transfer dönemi ise 4 Eylül 2026'da sona erecek. Avusturya Bundesliga için de son gün 8 Eylül 2026 olacak.

Avrupada transfer sezonu ne zaman bitiyor? LaLiga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga
Başlık ResmiAvrupada transfer sezonu ne zaman bitiyor? LaLiga, Premier Lig, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu ise 14 Ağustos 2026 tarihinde başlıyor. Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Çorum FK, RAMS Park'ta bu akşam saat 21.30'da karşı karşıya gelecek.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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