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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Türkiye-Mısır ilişkilerine övgü: Bölgesel istikrar için önemli ortaklık

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Dışişleri Bakanı Fidan’dan Türkiye-Mısır ilişkilerine övgü: Bölgesel istikrar için önemli ortaklık
Fotoğraf Başlığı Dışişleri Bakanı Fidan’dan Türkiye-Mısır ilişkilerine övgü: Bölgesel istikrar için önemli ortaklık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından Mısır ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti. Fidan, Türkiye ve Mısır’ın karşılıklı güven ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğini daha da güçlendireceğini ifade etti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından Mısır’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Samimi misafirlikleri için başta Bedir Abdülati olmak üzere Mısırlı yetkililere teşekkür eden Fidan, ziyaret kapsamında Tiki ülke arasındaki ticareti güçlendirecek anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

İki ülkenin işbirliği ile halkların ortak menfaatlerine hizmet ettiğini ifade eden Fidan, Ankara ve Kahire arasındaki ortaklığın bölgede istikrar sağlamak açısından kıymetli olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Türkiye-Mısır ilişkilerine övgü: Bölgesel istikrar için önemli ortaklık
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Fidan’dan Türkiye-Mısır ilişkilerine övgü: Bölgesel istikrar için önemli ortaklık

FİDAN'DAN MISIR MESAJI

Türkiye ile Mısır’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda ikili ilişkilerini karşılıklı güven temelinde geliştirdiğini vurgulayan Fidan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mısır'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret, mükemmel düzeyde seyreden ikili işbirliğimizi ve bölgemizdeki gelişmeleri ele almak bakımından son derece önemli bir fırsat teşkil etti. Samimi misafirperverlikleri için başta değerli mevkidaşım ve kardeşim Bedir Abdülati olmak üzere tüm Mısırlı yetkililere teşekkür ediyorum.

Ziyaret kapsamında mevkidaşımla beraber Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı’na eş başkanlık yaptık. Ayrıca Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi’yle görüştük. İkili ticaretimizi artıracak, ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirecek ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek anlaşmaları imzaladık.

Türkiye ve Mısır, tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlettir. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil; bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir. Bu anlayış ve Cumhurbaşkanlarımızın vizyonu doğrultusunda omuz omuza çalışmaya ve ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz."

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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