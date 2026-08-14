İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. Karakaş paylaşımında "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa etti. Karakaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

AK Parti kulislerinde Ömer Karakaş'ın 25. kuruluş yıldönümünde AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyordu. İstifa açıklamasında Karakaş bu iddialarla ilgili açıklama yapmadı. Bu istifayla birlikte İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı da 27'ye düşmüş oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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