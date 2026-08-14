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Fatih Atik açıkladı! 2 milletvekili ve 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

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TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik dün akşam yayınlanan Medya Kritik programında 2 milletvekili ve 2 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini söyledi. Atik bu isimlerin, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Van Milletvekili Mustafa Bilici, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu olduğunu belirtti.

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AK Parti’nin bugün yapıalacak kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve İl Başkanları Toplantısı, partiye yeni katılımlara sahne olacak. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in verdiği kulis bilgilerine göre; İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, kapatılan Gelecek Partisi’nin Van Milletvekili Mustafa Bilici ve Ankara'nın CHP’li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu resmen AK Parti’ye katılacak. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın ise AK Parti’ye geçmeyeceği kesinleşti.

Atik, dün akşam canlı yayında siyaset gündemine dair çok önemli bilgiler aktardı.

İL BAŞKANLARI TOPLANTISINDA AÇIKLANACAK

AK Parti'nin bugün yapacağı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, partiye katılım sağlayacak milletvekili ve belediye başkanı seviyesinde isimler kesinleşti. Atik, yeni katılımların partinin genel merkezinde yapılacak olan genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda resmen açıklanacağını duyurdu.

Fatih Atik Açıkladı! 2 milletvekili ve 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor.
Başlık ResmiFatih Atik Açıkladı! 2 milletvekili ve 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor.

Kulis bilgilerine göre, iki önemli milletvekilinin AK Parti saflarına katılacağı kesinleşti. İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, bugün yapılacak törende resmi olarak AK Parti rozetini takacak. Ayrıca faaliyetlerine son verip kendisini fesheden Gelecek Partisi’nin Van Milletvekili Mustafa Bilici’nin de AK Parti saflarına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Van Milletvekili Mustafa Bilici
Başlık ResmiVan Milletvekili Mustafa Bilici

FATİH ATİK, ÜMİT DİKBAYIR İDDİASINA CEVAP VERDİ

Sosyal medyada ve siyasi kulislerde en fazla konuşulan konulardan biri olan, İYİ Parti’den ihraç edilmesinin ardından CHP'den de istifa eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara Fatih Atik son noktayı koydu. Atik, Dikbayır'ın yarınki listede olmadığını ve AK Parti'ye geçişinin söz konusu olmadığını söyledi.

Bugün yapılacak olan törenin en dikkat çeken transferleri ise yerel yönetimler seviyesinde olacak. Ankara'da olan ve daha önce CHP çatısı altında yer alan iki önemli ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

2 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILACAK

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, bugün yapılacak tarihi törende resmen AK Parti saflarına katılacak. CHP’li Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da bugün AK Parti’ye geçecek bir diğer belediye başkanı olacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu
Başlık ResmiKahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu

Gözlerin çevrildiği bir diğer önemli isim olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar hakkında da açıklamalar yapan Fatih Atik, "Çok sayıda belediye başkanının katılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Fakat Gülpınar’ın AK Parti söylentilerine dair temkinli konuşan Atik, "Yarın katılır mı bilmiyorum. Biraz zor gibi geliyor bana. Belki daha ilerleyen dönemde katılabilir" dedi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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