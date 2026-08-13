Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Salah ve Nunez açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; Salah transferi, Darwin Nunez girişimleri, kulübün mali yapısı ve yabancı kuralına ilişkin açıklamalarda bulundu. Salah'ın transferinin kulübe ekonomik etkisi hakkında konuşan Doğan, "Trabzonspor'un kombine rekoru şampiyonluk sonrası 14.500'dü. Şu anda bu akşam itibarıyla 24.750 kombine sattık. Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu." dedi. Darwin Nunez sorusuna da cevaplayan Başkan Doğan, "Bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.

Kombine satış rakamlarından Salah transferinin perde arkasına, Darwin Nunez görüşmelerinden kulübün mali yapısına kadar birçok konuda soruları cevaplayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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"24.750 KOMBİNE SATTIK"

Salah transferinin taraftar üzerindeki etkisine değinen Başkan Doğan, "Salah gibi bir transfer yaparsak taraftarımızın da elini taşın altına sokacağına inanıyordum. Trabzonspor'un kombine rekoru şampiyonluk sonrası 14.500'dü. Şu anda bu akşam itibarıyla 24.750 kombine sattık. Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu. Yıldız konusunda bir eksikliğimiz vardı. Bir vizyon transferi oldu. Bundan sonra da inşallah buna benzer yıldızlar gelecek." diye konuştu.

SALAH TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

Salah'ı kadroya katma sürecinde yaşananları anlatan Doğan, "Salah transferinde Beşiktaş'ın görüştüğünü öğrenince önce durduk. Diğer görüşmeler durunca, biz devreye girdik. 5-6 gün sürdü. Tabii ki Salah'ı alıyorsan bu paraları vereceksin. Ama sadece parayla da getiremezsin." dedi.

Ertuğrul Doğan - Salah

"NUNEZ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Darwin Nunez transferi hakkında da konuşan Başkan Doğan, "Darwin Nunez, hocamızın da beğendiği çok önemli bir oyuncu. Bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor." sözleriyle görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

"119 MİLYON AVROLUK SATIŞ YAPTIK"

Kulübün mali yapısına da değinen Başkan Doğan, "Son bir yılda 119 milyon avro oyuncu satışı yapmışız. Bir bu kadar daha satabileceğim oyuncum var. Rakiplerimiz 30-35 milyar seviyelerinde borçlanırken bizim borcumuz 1 milyar seviyelerine indi. Dolayısıyla benim oyuncuya para harcama hakkım var." ifadelerini kullandı.

YABANCI KURALINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son olarak TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin de konuşan Doğan, "TFF, yabancı kuralının 3 yıl boyunca bu şekilde olacağını açıklamıştı. Biz de bu kurala uyduk. Kural böyle devam ederse de Trabzonspor'un hazırlığı var, kural genişlerse de var." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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