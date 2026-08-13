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Dünya

Nehirde yüzenler şoke oldu! Suyun dibinde patlamaya hazır el bombası bulundu

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Nehirde yüzenler şoke oldu! Suyun dibinde patlamaya hazır el bombası bulundu
Fotoğraf Başlığı Nehirde yüzenler şoke oldu! Suyun dibinde patlamaya hazır el bombası bulundu

İsviçre'nin Zürih kentinde nehirde yüzen kişiler, Limmat Nehri'nin dibinde el bombası fark etti. Eski Yugoslavya döneminden kaldığı belirlenen patlamaya hazır el bombası, bomba imha uzmanları tarafından sudan çıkarılarak kontrollü şekilde patlatıldı.

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İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te nehirde yüzen kişiler, suyun dibinde patlamaya hazıe bir el bombası buldu.

Polisin açıklamasına göre, Unterer Letten yüzme alanında sabah saatlerinde nehirde bulunan kişiler, Limmat Nehri'nin dibinde el bombasını andıran bir cisim gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis dalgıçları inceleme yaptı. Yapılan kontrolde cismin gerçekten bir el bombası olduğu belirlendi. El bombasının nehir kıyısından yaklaşık 1 metre uzaklıkta bulunduğu tespit edildi.

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Bunun üzerine İsviçre ordusunun bomba imha birimi bölgeye çağrıldı. İki uzman dalış gerçekleştirerek cismin eski Yugoslavya döneminden kalma canlı bir el bombası olduğunu doğruladı.

El bombası kısa süre sonra sudan çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında bölge polis tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı.

Sudan çıkarılan el bombası, kontrollü bir patlamayla imha edilmek üzere Zürih Adli Bilimler Enstitüsü'ne ait özel bir araçla bölgeden götürüldü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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