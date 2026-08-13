Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Bakanlık davaya müdahil olacak

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Bakanlık davaya müdahil olacak
Fotoğraf Başlığı 15 yaşındaki çocukla ilgili istismar iddiası: Bakanlık davaya müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli’de 15 yaşındaki bir çocuğun istismara uğradığı iddiasına ilişkin ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı. Mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek verildiğini belirten Bakanlık, failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını ve süreci kararlılıkla takip edeceklerini bildirdi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Bir çocuğun maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismar olayı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan '15 Yaşındaki Kız Çocuğu Temizliğe Gittiği Evde Tecavüze Uğradı' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

ÖNERİLEN HABERLER
AK Parti
GÜNDEM

AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa etti

MAĞDUR ÇOCUK VE AİLESİNE PSİKOSOSYAL DESTEK

Habere konu olan olayla ilgili Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek, mağdur çocuk ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır.

Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır.

“SIFIR TOLERANS” VURGUSU

Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Pentagon'dan Orta Doğu'da kritik hamle! ABD uçak gemisinin yerini değiştiriyor
Pentagon'dan Orta Doğu'da kritik hamle
Kaydet
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı? Beşiktaş maç sonucu
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı golleri kim attı?
Kaydet
MasterChef Demirhan kimdir? MasterChef 2026 Demirhan Ali Tekin yaşı ve kariyeri
MasterChef Demirhan kimdir?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.