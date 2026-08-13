15 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Bakanlık davaya müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli’de 15 yaşındaki bir çocuğun istismara uğradığı iddiasına ilişkin ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı. Mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek verildiğini belirten Bakanlık, failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını ve süreci kararlılıkla takip edeceklerini bildirdi.

Bir çocuğun maruz kaldığı iddia edilen cinsel istismar olayı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan '15 Yaşındaki Kız Çocuğu Temizliğe Gittiği Evde Tecavüze Uğradı' başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

MAĞDUR ÇOCUK VE AİLESİNE PSİKOSOSYAL DESTEK

Habere konu olan olayla ilgili Kocaeli İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek, mağdur çocuk ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır.

Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbirleri devreye alınmıştır.

“SIFIR TOLERANS” VURGUSU

Bakanlık olarak failin en ağır cezayı alması için açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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